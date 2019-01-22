Siemens будет сотрудничать с узбекскими компаниями в энергетике

Немецкая компания подписала соглашения с АО "Узбекнефтегаз", АО "Узбекэнерго" и еще несколькими компаниями.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Немецкий концерн Siemens подписал несколько стратегических соглашений о партнерстве с узбекскими компаниями в реализации проектов в энергетическом и промышленном секторах, сообщили в компании.

"Siemens рассматривает Узбекистан как один из перспективных рынков в Центральной Азии и готов оказывать содействие в реализации амбициозных планов страны по модернизации экономики. За прошедший год мы значительно продвинулись в диалоге с нашими партнерами по всем направлениям и рассчитываем приступить к реализации конкретных совместных проектов в ближайшее время", - отметил президент Siemens в России и Центральной Азии Александр Либеров.

АО "Узбекнефтегаз" и Siemens намерены наладить сотрудничество в реализации проектов цифровизации технологических процессов добычи углеводородов. Речь идет о внедрении цифровых решений по направлениям "Умная скважина", "Цифровое месторождение", "Цифровой терминал/нефтебаза", "Центр мониторинга и диагностики".

© Sputnik / Владимир Сергеев От энергетики до локомотивов: Siemens провела переговоры в Узбекистане

"В рамках партнерства будут изучены технологии, решения и международный опыт Siemens в области цифровизации", - заявили в компании.

Меморандум о модернизации объектов генерации заключен с АО "Узбекэнерго". Документ подразумевает сотрудничество по модернизации Сырдарьинской ТЭС и Ново-Ангренской ТЭС. Концерн предложит решения, которые помогут увеличить КПД этих электростанций.

Также Siemens заключила контракт с Чирчикским трансформаторным заводом на поставку высоковольтных вводов для трансформаторов напряжением 110 кВ.

"Подписанные в начале 2019 года документы с узбекскими партнерами – это новый шаг в реализации объявленной в 2017 году масштабной программы сотрудничества "Инициатива для Узбекистана" между республикой и компанией Siemens. Тогда были подписаны соглашения о технологическом партнерстве в области топливно-энергетического комплекса, "умных городов" (цифровизации городской инфраструктуры), а также здравоохранения", - добавили в компании.

Ранее сообщалось, что во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Германию страны договорились о реализации совместных проектов на сумму более 8 миллиардов евро.