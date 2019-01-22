GM Uzbekistan в 2018 году продала в России втрое меньше авто, чем в 2017

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Компания GM Uzbekistan в 2018 году продала в России 5 184 автомобиля Ravon, следует из данных Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Отметим, что в 2017 году узбекский автопроизводитель реализовал в России 15 078 авто.
О том, что узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках, Sputnik сообщал еще в июне. Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan являются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon.