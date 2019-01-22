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Московский Международный автомобильный салон 2016

GM Uzbekistan в 2018 году продала в России втрое меньше авто, чем в 2017

Экономика
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Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса посчитал продажи новых легковых и коммерческих авто в России в 2018 году.

ТАШКЕНТ, 22 янв - Sputnik. Компания GM Uzbekistan в 2018 году продала в России 5 184 автомобиля Ravon, следует из данных Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

Отметим, что в 2017 году узбекский автопроизводитель реализовал в России 15 078 авто.

Автомобиль Ravon Nexia R3
© Sputnik / Илья Питалев
СМИ: Ravon могут снова начать продавать в России, но цены будут кусаться
Последняя партия из 508 Ravon была реализована в России в мае прошлого года. Поставки автомобилей узбекской марки в РФ были приостановлены в конце весны, хотя продажи по итогам первого квартала выросли на 152%. За лето не реализовали в РФ ни одной машины. Прекращение продаж в России объяснили пересмотром ценовой политики.

О том, что узбекско-американский автомобильный концерн GM Uzbekistan планирует увеличить стоимость своих авто на экспортных рынках, Sputnik сообщал еще в июне. Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan являются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon.




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