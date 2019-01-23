За что Центробанк наказал банки Узбекистана многомилионными штрафами

По результатам инспекций Центробанк также наказал штрафами 9 микрокредитных организаций и трех ломбардов.

ТАШКЕНТ, 23 янв - Sputnik. В 2018 году Центробанк Узбекистана за нарушение банковского законодательства наложил ограничения на проведение отдельных операций по отношению к 12 банкам и применил штрафные санкции по отношению к 28 банкам на общую сумму 20,5 млрд сумов.

Для 10 банков Центробанк ввел временные ограничения на проведение операций в форме запрета на выплату дивидендов (10 банков)и участие на торгах валютной биржи, одному банку ограничил привлечение вкладов населения, осуществление активных операций со связанными лицами банка и с иностранными банками.

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Штрафные санкции применялись за нарушения, выявленные по результатам инспекций (5,9 млрд сумов с 13 банков), за нарушения при осуществлении валютных операций (5,1 млрд сумов с 26 банков), за нарушения экономических нормативов (4,2 млрд сумов с 24 банков). За нарушение требований правил внутреннего контроля Центробанк взыскал 3,8 млрд сумов с 8 банков, за нарушение прав потребителей банковских услуг – 120 млн сумов с двух банков.

В части экономических нормативов банки в большинстве случаев не соблюдали нормативы ликвидности и лимиты открытой валютной позиции, отметили в Центробанке.

В разрезе банков сумма взысканных штрафов варьировалась от 50 млн до 2 млрд сумов. Из них у 6 банков Центробанк взыскал штрафы в размере до 250 млн сумов, у 7 банков – 250-500 млн сумов, еще у 7 банков – 500-1000 млн сумов и у 8 банков - 1 млрд сумов.

Кроме банков, по результатов инспекций Центробанк взыскал штрафы с 9 микрокредитных организаций на сумму 170 млн сумов и трех ломбардов на сумму 27,6 млн сумов.

Центробанк направил предписания руководству кредитных организаций о необходимости устранить нарушения и предупредить причины их возникновения.