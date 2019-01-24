Не Ravon час: почему узбекский автопром сдает позиции в России

Российские автопроизводители постепенно укрепляют свои позиции на узбекском рынке, а вот некогда популярные у россиян автомобили от GM продаются все хуже. Впрочем, у этого бренда есть свои постоянные поклонники, готовые месяцами ждать заказанный авто.

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Продажи узбекских автомобилей Ravon в Россию сократились в три раза в прошлом году по сравнению с 2017-м. Sputnik Узбекистан выяснил, что произошло с узбекским брендом.

Еще несколько лет назад продукция узбекского автопрома занимала прочные позиции на российском рынке – Daewoo Nexia или паркетник Captiva можно было встретить в каждом дворе, да и в коммерческих целях те же Matiz использовались очень активно, например в сфере доставки.

После ребрендинга Daewoo позиции Ravon тоже казались прочными – по итогам 2017 года компания поставила в РФ 15 тысяч автомобилей, а вот 2018-й оказался провальным — всего пять тысяч машин.

Продажи автомобилей в РФ за декабрь-январь по данным AEB

Производитель Доля рынка в % 2017 год Доля рынка в % 2018 год Количество проданных авто 2017 год Количество проданных авто 2018 год Прирост в % 1. AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN 34,7 33,5 553 752 603 404 9,0% 2. VW Group 11,0 11,7 175 639 211 420 20,4% 3. KIA 11,4 12,6 181 947 227 584 25,1% 4. HYUNDAI Group 10,0 10,0 158 889 180 100 13,3% 5. TOYOTA Group 7,4 7,4 117 931 132 804 12,6% 39. RAVON 0,9 0,3 15 078 5 184 -53,0%

© Foto : Из личного архива Константина Крохмаля Крохмаль: Ravon R4 составит жесточайшую конкуренцию Lada Vesta

По данным СМИ, поставки автомобилей прекратились еще весной 2018 года. Впрочем, в нескольких дилерских центрах эта информация не подтвердилась – в ряде салонов заявили, что у них имеются в наличие автомобили, собранные осенью 2018 года. Но чаще всего продавцы отвечали, что в настоящее время доступны лишь машины 2017 года выпуска или вовсе сетовали на отсутствие товара. Свежих "Равонов", как выяснил корреспондент Sputnik, негде нет, и заказать их в России пока что не представляется возможным.

В самой компании ситуацию объясняют пересмотром цен – по некоторым источникам, Ravon может значительно подорожать – если сейчас модель R4 в полной комплектации предлагается за чуть больше чем полмиллиона рублей (7,5 тысяч долларов), то в скором времени цена, если верить информации профильных СМИ, ценник взлетит вдвое — до одного миллиона или примерно 15 тысяч долларов.

Нужны ли будут по такой цене Ravon россиянам – большой вопрос. За миллион рублей в РФ сейчас можно приобрести корейские, чешские, французские и даже некоторые немецкие автомобили в неплохой комплектации.

© Sputnik / Илья Питалев СМИ: Ravon могут снова начать продавать в России, но цены будут кусаться

Неутешительная статистика и в сфере коммерческого транспорта, в частности такси. Например, по статистике Яндекс.Такси, автомобили марки Ravon не входят даже в десятку самых используемых, а относительно новые Daewoo Nexia и вовсе не допускаются к использованию в крупных городах от 300 тысяч человек. На смену просторным "Нэксиям" первого поколения улицы российских городов заполонили "корейцы" Kia и Hyundai, а также вазовские "Калины" и "Гранты".

Продажи Ravon на российском рынке упали в несколько раз по ряду причин, рассказал Sputnik Узбекистан автоэксперт Александр Добин.

Во-первых, покупателей отпугивает недопустимо большие сроки поставки машин.

"Клиентам приходилась ждать купленные по предоплате авто по два-три, а то и четыре месяца. Это недопустимо большой срок с точки зрения нынешнего положения на рынке, когда идет большая война брендов за покупателя. Держать без автомобиля человека, уже отдавшего за него свои деньги, — в корне неправильно", — резонно заметил эксперт.

Вторая причина, продолжает Добин, кроется в том, что компания заранее объявила о возможной корректировке цен – этот ход еще больше охладил пыл потенциальных автовладельцев этой марки.

Наконец, третий фактор, негативно повлиявший на положение узбекского автомобильного бренда в России, — усилившиеся позиции "АвтоВАЗа", который полностью обновил модельный ряд Lada Granta и обогнал даже безусловных лидеров 2017 года – корейские автоконцерны.

© Sputnik / Алексей Куденко Узбекистан стал лидером в СНГ по росту импорта машин "АвтоВАЗа"

"С точки зрения продвижения продукта – тольятинский автозавод, впереди планеты всей, потому что плотность вовлечения популяризирующих людей в активность "АвтоВАЗа" зашкаливала. Интеграция с какими-то сопутствующими на автомобильном рынке брендами тоже дала большой результат с учетом того, что отклик на покупателей происходил по двум, а то и по трем позициями", — пояснил Добин.

Однако ставить крест на Ravon в России рано, считает эксперт – сегодня узбекский автопром сохраняет свою нишу на рынке, а этим не могут похвастаться даже некоторые западные марки.

"Спрос на них стабилен, они востребованы определенным сегментом потребителей, по-прежнему сохраняя присутствие на российском рынке. Это, скорее, вызывает уважение", — резюмировал Добин.

© Foto : Из личного архива Александра Добина Добин: Chevrolet Tracker ждет большой успех

Кроме того, сейчас чаша весов торговли автомобилями между Россией и Узбекистаном качнулась в пользу "АвтоВАЗа" – российский концерн вывел на узбекский рынок весь свой модельный ряд, увеличил продажи в республике в три раза и даже собрался открывать завод по производству комплектующих.

Удастся ли Ravon вернуть свои позиции и покорить российский рынок, покажет время и, в первую очередь, обновленные ценники в рублях.