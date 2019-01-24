Не Ravon час: почему узбекский автопром сдает позиции в России

ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik, Антон Курилкин. Продажи узбекских автомобилей Ravon в Россию сократились в три раза в прошлом году по сравнению с 2017-м. Sputnik Узбекистан выяснил, что произошло с узбекским брендом.
Еще несколько лет назад продукция узбекского автопрома занимала прочные позиции на российском рынке – Daewoo Nexia или паркетник Captiva можно было встретить в каждом дворе, да и в коммерческих целях те же Matiz использовались очень активно, например в сфере доставки.
После ребрендинга Daewoo позиции Ravon тоже казались прочными – по итогам 2017 года компания поставила в РФ 15 тысяч автомобилей, а вот 2018-й оказался провальным — всего пять тысяч машин.
Продажи автомобилей в РФ за декабрь-январь по данным AEB
|Производитель
|Доля рынка в % 2017 год
|Доля рынка в % 2018 год
|Количество проданных авто 2017 год
|Количество проданных авто 2018 год
|Прирост в %
|
1. AVTOVAZ-RENAULT-NISSAN
|34,7
|33,5
|553 752
|603 404
|9,0%
|2. VW Group
|11,0
|11,7
|175 639
|211 420
|20,4%
|3. KIA
|11,4
|12,6
|181 947
|227 584
|25,1%
|4. HYUNDAI Group
|10,0
|10,0
|158 889
|180 100
|13,3%
|5. TOYOTA Group
|7,4
|7,4
|117 931
|132 804
|12,6%
|39. RAVON
|0,9
|0,3
|15 078
|5 184
|-53,0%
В самой компании ситуацию объясняют пересмотром цен – по некоторым источникам, Ravon может значительно подорожать – если сейчас модель R4 в полной комплектации предлагается за чуть больше чем полмиллиона рублей (7,5 тысяч долларов), то в скором времени цена, если верить информации профильных СМИ, ценник взлетит вдвое — до одного миллиона или примерно 15 тысяч долларов.
Нужны ли будут по такой цене Ravon россиянам – большой вопрос. За миллион рублей в РФ сейчас можно приобрести корейские, чешские, французские и даже некоторые немецкие автомобили в неплохой комплектации.
Продажи Ravon на российском рынке упали в несколько раз по ряду причин, рассказал Sputnik Узбекистан автоэксперт Александр Добин.
Во-первых, покупателей отпугивает недопустимо большие сроки поставки машин.
"Клиентам приходилась ждать купленные по предоплате авто по два-три, а то и четыре месяца. Это недопустимо большой срок с точки зрения нынешнего положения на рынке, когда идет большая война брендов за покупателя. Держать без автомобиля человека, уже отдавшего за него свои деньги, — в корне неправильно", — резонно заметил эксперт.
Вторая причина, продолжает Добин, кроется в том, что компания заранее объявила о возможной корректировке цен – этот ход еще больше охладил пыл потенциальных автовладельцев этой марки.
Наконец, третий фактор, негативно повлиявший на положение узбекского автомобильного бренда в России, — усилившиеся позиции "АвтоВАЗа", который полностью обновил модельный ряд Lada Granta и обогнал даже безусловных лидеров 2017 года – корейские автоконцерны.
Однако ставить крест на Ravon в России рано, считает эксперт – сегодня узбекский автопром сохраняет свою нишу на рынке, а этим не могут похвастаться даже некоторые западные марки.
"Спрос на них стабилен, они востребованы определенным сегментом потребителей, по-прежнему сохраняя присутствие на российском рынке. Это, скорее, вызывает уважение", — резюмировал Добин.
Удастся ли Ravon вернуть свои позиции и покорить российский рынок, покажет время и, в первую очередь, обновленные ценники в рублях.