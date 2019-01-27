Экономическая свобода в Узбекистане: подъем в рейтинге и высокие оценки

Общий балл Узбекистана увеличился на 1,8, благодаря значительно более высоким оценкам за свободу инвестиций, труда и бизнеса.

ТАШКЕНТ, 27 янв - Sputnik. Американский исследовательский институт Heritage Foundation обнародовал свой ежегодный "Рейтинг экономических свобод", в котором Узбекистан поднялся на 8 строчек - сейчас он занимает 140 строчку.

Страны в нем оценивали по таким критериям, как свобода бизнеса, торговли и финансов, защита труда и прав собственности, размер бюрократического аппарата и уровень коррупции. Всего американские эксперты оценили 180 стран.

По словам издания, показатель экономической свободы Узбекистана составляет 53,3, что делает его экономику 140-й по индексу 2019 года.

Общий балл Узбекистана увеличился на 1,8, благодаря значительно более высоким оценкам за свободу инвестиций, труда и бизнеса. Шавкат Мирзиёев предпринял шаги по улучшению связей с соседями и привлечению иностранных инвестиций, взяв на себя обязательства по улучшению государственного управления, поддержанию макроэкономической стабильности и реформированию таких секторов, как сельское хозяйство, финансы и банковское дело.

Эксперты более высоко оценили экономические свободы в Грузии - 16 строчка рейтинга, Казахстан - 59 строчка. Азербайджан в рейтинге на 60 месте, Кыргызстан расположился на 79 строчке, а Таджикистан на 122 строчке.