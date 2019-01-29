Узбекистан обсуждает вопрос покупки нефтепродуктов из Ирана

Иранская сторона также планирует увеличить транзит через Узбекистан грузов из Китая.

ТАШКЕНТ, 29, — Sputnik. Узбекистан может начать поставлять нефтепродукты из Ирана, сообщает пресс-служба компании "Узбекские железные дороги".

Соответствующий вопрос обсуждался на встрече узбекской стороны с представителями железнодорожной сферы Ирана.

© Sputnik / Артем Житенев Цены на нефтепродукты в Узбекистане отстают от динамики мировых цен на нефть

"Стороны обсудили вопросы создания благоприятных условий для транзита грузов, рассмотрели возможности новых направлений, в том числе импорт и экспорт контейнерными вагонами. В центре внимания также были предложения по ввозу нефтепродуктов из Ирана в Узбекистан и по поставке в Иран производимой в Узбекистане серы", - говорится в сообщении компании.

Иранская сторона также планирует увеличить транзит через Узбекистан грузов из Китая, сообщает узбекская компания. По данному направлению в 2019 году из КНР планируется ввоз 50 тысяч тонн грузов.

В "Узбекских железных дорогах" добавили, что в последнее время в Исламской Республике Иран значительно возрос спрос на хлопок и текстильные изделия узбекского производства.

В Узбекистане в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, это повышает ее себестоимость.