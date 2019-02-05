В Ташкенте на месте здания "Узбекэнерго" появится гостиничный комплекс

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. В Ташкенте снесут здание "Узбекэнерго" и на его месте построят современный гостиничный комплекс. Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева.
"Согласиться с предложениями Кабинета Министров, АО "Узбекнефтегаз" и АО "Узбекэнерго", предусматривающими строительство современного гостиничного комплекса на земельном участке, на котором расположено административное здание АО "Узбекэнерго", с привлечением зарубежных инвесторов", – сообщается в документе.
В течение месяца Агентство по управлению государственными активами совместно с хокимиятом Ташкента необходимо будет назвать новое место размещения "Узбекэнерго".
Ранее Госкомтуризма заявил, что организации, открывающие в Узбекистане гостиницы известных брендов, получат частичное финансирование из госбюджета в течение трех лет с момента вступления в силу контракта о франчайзинге.