В Ташкенте на месте здания "Узбекэнерго" появится гостиничный комплекс

В месячный срок в кабмин внесут проект правительственного решения по строительству современного гостиничного комплекса .

ТАШКЕНТ, 5 фев – Sputnik. В Ташкенте снесут здание "Узбекэнерго" и на его месте построят современный гостиничный комплекс. Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров "Узбекэнерго" и "Узбекнефтегаз" будут реструктуризованы

"Согласиться с предложениями Кабинета Министров, АО "Узбекнефтегаз" и АО "Узбекэнерго", предусматривающими строительство современного гостиничного комплекса на земельном участке, на котором расположено административное здание АО "Узбекэнерго", с привлечением зарубежных инвесторов", – сообщается в документе.

В течение месяца Агентство по управлению государственными активами совместно с хокимиятом Ташкента необходимо будет назвать новое место размещения "Узбекэнерго".

Ранее Госкомтуризма заявил, что организации, открывающие в Узбекистане гостиницы известных брендов, получат частичное финансирование из госбюджета в течение трех лет с момента вступления в силу контракта о франчайзинге.