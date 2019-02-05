Россия может создать трикотажные кластеры с привлечением узбекского бизнеса

Планируется проработать вопрос о создании хлопково-текстильных кластеров в Узбекистане с привлечением российских инвестиций.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Россия планирует создать швейные и трикотажные кластеры с привлечением узбекского бизнеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на соглашение между правительствами двух стран.

"В целях дальнейшего развития сотрудничества в текстильной, швейной и трикотажной отраслях промышленности стороны осуществляют его по следующим основным направлениям и формам: проработка создания в РФ отделочных, швейных и трикотажных производств и (или) кластеров с участием узбекских предприятий", — говорится в документе.

Помимо этого, планируется проработать вопрос о создании хлопково-текстильных кластеров в Узбекистане с привлечением российских инвестиций. Как ожидается, они обеспечат поставки продукции в Россию по конкурентным ценам.

В соответствии с соглашением, стороны также будут стимулировать создание совместных предприятий, расширяющих текстильные, швейные и трикотажные производства в РФ и Узбекистане, и содействовать созданию торговых домов на территориях обеих стран.

Танзила Нарбаева начинает переговоры в США по отмене текстильного "бойкота" >>>

Ранее сообщалось, что в республике в марте этого года заработает узбекско-корейский текстильный технопарк. Одна из его задач — проведение совместных исследовательских работ в области материаловедения, красильно-отделочных производств, дизайна тканей и одежды, развития альтернативных источников энергии.