Танзила Нарбаева начинает переговоры в США по отмене текстильного "бойкота"

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Танзила Нарбаева в понедельник отправляется с трехдневным визитом в США для переговоров по отмене бойкота международными компаниями узбекского текстиля, пишет РИА Новости.
Сила брендов
Делегация во главе с Нарбаевой примет участие в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign в Вашингтоне.
"Основная цель визита делегации — выработка дальнейших механизмов взаимодействия, направленных на отмену так называемого "бойкота крупных брендов" США в отношении текстильной продукции Узбекистана", — говорится в сообщении МИД республики.
Cotton Campaign, в которую входят трудовые и правозащитные НПО, деловые и инвестиционные компании, в 2013 году организовала движение по бойкоту текстильной продукции Узбекистана из-за использования, по ее мнению, детского и принудительного труда при сборе хлопка в стране. К бойкоту присоединились многие известные мировые бренды - Nike, Zara, GAP, Levi"s, H&M, UNIQLO и ряд других.
Также в рамках визита запланированы встречи с представителями правозащитных организаций, крупнейших американских объединений производителей, ритейлоров и профсоюзных организаций, ведущих зарубежных брендов. Делегация намерена провести переговоры с представителями Белого дома, руководством госдепа, министерства труда, офиса торгового представителя США и других международных финансовых институтов.
Трудности занятости
В свою очередь, Cotton Campaign не согласилась с оценкой МОТ и в своем мониторинге указала на продолжающееся систематическое использование принудительного труда. В прошлом году организация впервые получила официальное приглашение от властей Узбекистана для наблюдения за хлопковой кампанией. Мониторинг проводил узбекско-германский форум по правам человека (UGF) - организация-партнер Cotton Campaign.
По его итогам организация признала, что правительство республики предприняло ряд мер по искоренению этого явления, но чиновники на местах по-прежнему заставляют граждан выходить на поля.
Согласно данным министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, в 2018 году к сбору хлопка были привлечены на добровольной основе более 2,6 миллиона человек, на оплату их труда выделено 2,5 триллиона сумов (около 300 миллионов долларов).
Изменчивая мода
Визит делегации Узбекистана в США, тем не менее, будет проходить на позитивном для Ташкента фоне. В сентябре прошлого года министерство труда США спустя девять лет исключило узбекский хлопок из списка товаров, производимых с использованием детского труда. Узбекский хлопок был включен в этот список на основе данных за 2002−2008 годы, когда, по данным американской стороны, школы привлекали к хлопковой кампании детей, начиная с семилетнего возраста.
"Правительство Узбекистана продемонстрировало политическую волю работать в направлении искоренения принудительного труда. Пожалуй, лучше всего это выражено выступлением президента Шавката Мирзиеева в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года", - заявляли в американском ведомстве.
В январе этого года посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и президент Ассоциации модной индустрии США (USFIA) Джулия Хьюз договорились провести в первом квартале презентации текстильной индустрии Узбекистана в Нью-Йорке с участием текстильных брендов, входящих в состав ассоциации.
Американская Valmont Industries планирует выйти на рынок Узбекистана
Как сообщил МИД Узбекистана, Хьюз считает, что сегодня ведущие американские бренды одежды находятся в поисках новых поставщиков, а импорт сырья и полуфабрикатов из стран Центральной Азии становится для них все более востребованным.
По экспортному лекалу
По данным официальной статистики, в 2018 году экспорт хлопка-волокна из Узбекистана сократился в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом — до 115,6 тысячи тонн, или 222,1 миллиона долларов (снижение - 1,53 раза). В свою очередь, экспорт текстильной продукции за 2018 год вырос в 1,4 раза до 1,603 миллиарда долларов или 11,2% от общего объема экспорта Узбекистана.
При этом Россия продолжает занимать первое место в списке экспортных рынков для узбекской продукции – 40% от общего объема поставок или 639,6 миллиона долларов (+25%). Эта цифра почти в 1,6 раза превышает общий товарооборот Узбекистана и США, которых пока нет даже среди 20 стран в списке импортеров узбекского текстиля.