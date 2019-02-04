Танзила Нарбаева начинает переговоры в США по отмене текстильного "бойкота"

Движение по бойкоту было организовано в 2013 году из-за использования в Узбекистане, по мнению Cotton Campaign, детского и принудительного труда при сборе хлопка в стране.

ТАШКЕНТ, 4 фев - Sputnik. Вице-премьер Узбекистана Танзила Нарбаева в понедельник отправляется с трехдневным визитом в США для переговоров по отмене бойкота международными компаниями узбекского текстиля, пишет РИА Новости.

Сила брендов

Делегация во главе с Нарбаевой примет участие в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign в Вашингтоне.

© Sputnik / Дмитрий Виноградов В Узбекистане заработает узбекско-корейский текстильный технопарк

"Основная цель визита делегации — выработка дальнейших механизмов взаимодействия, направленных на отмену так называемого "бойкота крупных брендов" США в отношении текстильной продукции Узбекистана", — говорится в сообщении МИД республики.

Cotton Campaign, в которую входят трудовые и правозащитные НПО, деловые и инвестиционные компании, в 2013 году организовала движение по бойкоту текстильной продукции Узбекистана из-за использования, по ее мнению, детского и принудительного труда при сборе хлопка в стране. К бойкоту присоединились многие известные мировые бренды - Nike, Zara, GAP, Levi"s, H&M, UNIQLO и ряд других.

Также в рамках визита запланированы встречи с представителями правозащитных организаций, крупнейших американских объединений производителей, ритейлоров и профсоюзных организаций, ведущих зарубежных брендов. Делегация намерена провести переговоры с представителями Белого дома, руководством госдепа, министерства труда, офиса торгового представителя США и других международных финансовых институтов.

Трудности занятости

STR / AFP США признали, что детей уже не привлекают на сбор хлопка в Узбекистане

В сентябре 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, пообещал покончить у себя в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с Международной организацией труда (МОТ). В феврале 2018 года МОТ заявила, что в Узбекистане прекратили систематически привлекать детей к уборке хлопка, а в ноябре прошлого года данные мониторинга организации показали, что более 90% сборщиков урожая хлопка-сырца в стране в 2018 году участвовали в этом процессе добровольно.

В свою очередь, Cotton Campaign не согласилась с оценкой МОТ и в своем мониторинге указала на продолжающееся систематическое использование принудительного труда. В прошлом году организация впервые получила официальное приглашение от властей Узбекистана для наблюдения за хлопковой кампанией. Мониторинг проводил узбекско-германский форум по правам человека (UGF) - организация-партнер Cotton Campaign.

По его итогам организация признала, что правительство республики предприняло ряд мер по искоренению этого явления, но чиновники на местах по-прежнему заставляют граждан выходить на поля.

Согласно данным министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, в 2018 году к сбору хлопка были привлечены на добровольной основе более 2,6 миллиона человек, на оплату их труда выделено 2,5 триллиона сумов (около 300 миллионов долларов).

Изменчивая мода

Визит делегации Узбекистана в США, тем не менее, будет проходить на позитивном для Ташкента фоне. В сентябре прошлого года министерство труда США спустя девять лет исключило узбекский хлопок из списка товаров, производимых с использованием детского труда. Узбекский хлопок был включен в этот список на основе данных за 2002−2008 годы, когда, по данным американской стороны, школы привлекали к хлопковой кампании детей, начиная с семилетнего возраста.

"Правительство Узбекистана продемонстрировало политическую волю работать в направлении искоренения принудительного труда. Пожалуй, лучше всего это выражено выступлением президента Шавката Мирзиеева в Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2017 года", - заявляли в американском ведомстве.

В январе этого года посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и президент Ассоциации модной индустрии США (USFIA) Джулия Хьюз договорились провести в первом квартале презентации текстильной индустрии Узбекистана в Нью-Йорке с участием текстильных брендов, входящих в состав ассоциации.

Американская Valmont Industries планирует выйти на рынок Узбекистана

Как сообщил МИД Узбекистана, Хьюз считает, что сегодня ведущие американские бренды одежды находятся в поисках новых поставщиков, а импорт сырья и полуфабрикатов из стран Центральной Азии становится для них все более востребованным.

По экспортному лекалу

Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца и 1-1,2 миллиона тонн хлопкового волокна. Мирзиеев в марте прошлого года в ходе поездки в Джизакскую область заявил о планах сократить экспорт хлопка, увеличить его переработку на внутреннем рынке и нарастить объем экспорта готовой текстильной продукции. По расчетам ассоциации "Узтекстильпром", в 2018–2021 годах в отрасли реализуется программа диверсификации и модернизации стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Производство готового текстиля планируется увеличить в 2,6 раза, а объем экспорта к 2025 году — в 4,7 раза, до 7,1 миллиарда долларов.

По данным официальной статистики, в 2018 году экспорт хлопка-волокна из Узбекистана сократился в 2,4 раза по сравнению с 2017 годом — до 115,6 тысячи тонн, или 222,1 миллиона долларов (снижение - 1,53 раза). В свою очередь, экспорт текстильной продукции за 2018 год вырос в 1,4 раза до 1,603 миллиарда долларов или 11,2% от общего объема экспорта Узбекистана.

При этом Россия продолжает занимать первое место в списке экспортных рынков для узбекской продукции – 40% от общего объема поставок или 639,6 миллиона долларов (+25%). Эта цифра почти в 1,6 раза превышает общий товарооборот Узбекистана и США, которых пока нет даже среди 20 стран в списке импортеров узбекского текстиля.