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Штаб-квартира Всемирной торговой организации ВТО

Грузия готова поделиться с Узбекистаном опытом по вступлению в ВТО

© WTO
Экономика
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Грузинская сторона подчеркнула, что с интересом наблюдает за социально-экономическими реформами, осуществляемыми в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Грузия готова поделиться с Узбекистаном опытом по вступлению во Всемирную торговую организацию. Об этом было сказано в ходе переговоров в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана с замминистра иностранных дел Грузии Александром Хвтисиашвили.

Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и туристического сотрудничества.

Стороны подчеркнули высокий потенциал по развитию посреднической торговли с участием Грузии и рядом развитых стран, входящими в зону свободной торговли (Китай, Гонконг, Турция, страны СНГ).

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"В настоящее время в Грузии идет активное строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры: аэропортов, дорог. Проект по строительству первого глубоководного порта позволит открыть путь большим кораблям, которые сегодня останавливаются и делают разгрузку в соседних странах. Вместе с тем, узловой порт может открыть широкие транзитные возможности для доставки грузов в Европу и страны Азии", - отметил Хвтисиашвили.

Кроме того, Узбекистан пригласил Грузию участвовать в реализации новых проектов на территории республики в сферах виноделия, хлопководства, садоводства.

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Теги:
Торговля, Узбекистан, Грузия



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