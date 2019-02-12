Грузия готова поделиться с Узбекистаном опытом по вступлению в ВТО

Грузинская сторона подчеркнула, что с интересом наблюдает за социально-экономическими реформами, осуществляемыми в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 12 фев - Sputnik. Грузия готова поделиться с Узбекистаном опытом по вступлению во Всемирную торговую организацию. Об этом было сказано в ходе переговоров в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана с замминистра иностранных дел Грузии Александром Хвтисиашвили.

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Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и туристического сотрудничества.

Стороны подчеркнули высокий потенциал по развитию посреднической торговли с участием Грузии и рядом развитых стран, входящими в зону свободной торговли (Китай, Гонконг, Турция, страны СНГ).

В Минвнешторге появился замминистра по вступлению в ВТО

"В настоящее время в Грузии идет активное строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры: аэропортов, дорог. Проект по строительству первого глубоководного порта позволит открыть путь большим кораблям, которые сегодня останавливаются и делают разгрузку в соседних странах. Вместе с тем, узловой порт может открыть широкие транзитные возможности для доставки грузов в Европу и страны Азии", - отметил Хвтисиашвили.

Кроме того, Узбекистан пригласил Грузию участвовать в реализации новых проектов на территории республики в сферах виноделия, хлопководства, садоводства.