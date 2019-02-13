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Текстильные фабрики

Узбекистан намерен довести объем экспорта текстиля до 7 миллиардов долларов

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Экономика
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Республика намерена увеличить объем инвестиций в переработку текстильных полуфабрикатов и экспорт готовой продукции.

ТАШКЕНТ, 13 фев – Sputnik. Узбекистан к 2025 году намерен довести объем экспорта текстиля до семи миллиардов долларов за счет переработки всего объема производимой в республике хлопчатобумажной пряжи. Об этом говорится в постановлении Шавката Мирзиёева.

Согласно распоряжению президента, кабмину республики в течение трех месяцев необходимо утвердить Концепцию ускоренного развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности на период 2019-2025 годов.

Концепция предусматривает анализ внутреннего и внешних рынков сбыта текстильной продукции и обеспечение конкурентоспособности узбекского текстиля.

Кроме того, с 2019-2020 учебного года Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности запустит совместные образовательные программы с ведущими зарубежными вузами.

Также, согласно тексту документа, на территории страны может появится производственно-учебный кластер с участием иностранных компаний.

Теги:
хлопок, текстиль, Узбекистан



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