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Мешки с картофелем. Архивное фото

Кыргызстан планирует поставлять в Узбекистан картофель и говядину

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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20210

Стороны отметили положительную динамику развития сотрудничества между республиками.

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Нурбек Мурашев заявил, что республика заинтересована в поставках на рынок Узбекистана картофеля, говядины и прочей продукции. 

По данным пресс-службы Минсельхоза Узбекистана, в ходе переговоров главы министерства Жамшида Ходжаева с коллегами из Кыргызстана было обсуждено состояние реализации совместных проектов в сельхозмашиностроении, животноводстве, семеноводстве и ряде других отраслей аграрного сектора.

"В частности, заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики предложил совместно поставлять на рынок Российской Федерации сельскохозяйственную технику совместного производства", — говорится в публикации.

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу и определить планы на 2019 год.

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Теги:
Сельхозтехника, Сельское хозяйство, Кыргызстан



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