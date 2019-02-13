Кыргызстан планирует поставлять в Узбекистан картофель и говядину

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Нурбек Мурашев заявил, что республика заинтересована в поставках на рынок Узбекистана картофеля, говядины и прочей продукции.

По данным пресс-службы Минсельхоза Узбекистана, в ходе переговоров главы министерства Жамшида Ходжаева с коллегами из Кыргызстана было обсуждено состояние реализации совместных проектов в сельхозмашиностроении, животноводстве, семеноводстве и ряде других отраслей аграрного сектора.

"В частности, заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики предложил совместно поставлять на рынок Российской Федерации сельскохозяйственную технику совместного производства", — говорится в публикации.

По итогам встречи стороны договорились создать рабочую группу и определить планы на 2019 год.

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