Малайзийцы собираются инвестировать в развитие Наманганской области

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Члены Малайзийской международной торговой ассоциации (SMITA) в феврале намерены посетить Наманганскую область, чтобы обсудить реализацию двух инвестпроектов — по строительству животноводческого комплекса и гостиницы. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана по итогам переговоров с президентом SMITA Мегане Су, которые прошли в посольстве республики в Малайзии.

"Мегане Су дала высокую оценку проводимым в Узбекистане реформам по либерализации экономики и оздоровлению бизнес-климата и выразила большую заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении сотрудничества с нашей страной, в том числе путем организации совместных производств в ведущих секторах экономики и экспортных поставок в Малайзию", — говорится в публикации.

Основная задача SMITA — оказание поддержки членам Ассоциации в поиске новых партнеров за рубежом.

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