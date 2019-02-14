В Ташкенте откроется торговый дом Туркменистана

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте планируется открыть торговый дом Туркменистана, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев и посол Туркменистана в Узбекистане Язгулы Маммедов обсудили строительство жилого комплекса для сотрудников дипмиссии на территории посольства, расположенного в Чиланзарском районе.
В пресс-службе отметили, что за последние годы Узбекистан и Туркменистан значительно укрепили связи.
"По итогам 2017 года объем товарооборота составил 177 миллионов долларов. В первом квартале 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 55%. При этом растут взаимные поставки продукции с высокой добавленной стоимостью", — говорится в публикации.
Так, из Узбекистана в Туркменистан экспортируются сельхозтехника, свежие и переработанные фрукты и овощи, минеральные удобрения, стройматериалы, химическая и готовая текстильная продукция. Туркменистан поставляет в Узбекистан нефть и нефтепродукты, оборудование, полимеры, а также другие химические товары.