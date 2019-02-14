В Ташкенте откроется торговый дом Туркменистана

Двусторонние отношения между Узбекистаном и Туркменистаном за последние годы заметно активизировались. В частности, растут взаимные поставки продукции с высокой добавленной стоимостью.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Ташкенте планируется открыть торговый дом Туркменистана, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев и посол Туркменистана в Узбекистане Язгулы Маммедов обсудили строительство жилого комплекса для сотрудников дипмиссии на территории посольства, расположенного в Чиланзарском районе.

В пресс-службе отметили, что за последние годы Узбекистан и Туркменистан значительно укрепили связи.

"По итогам 2017 года объем товарооборота составил 177 миллионов долларов. В первом квартале 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 55%. При этом растут взаимные поставки продукции с высокой добавленной стоимостью", — говорится в публикации.

Так, из Узбекистана в Туркменистан экспортируются сельхозтехника, свежие и переработанные фрукты и овощи, минеральные удобрения, стройматериалы, химическая и готовая текстильная продукция. Туркменистан поставляет в Узбекистан нефть и нефтепродукты, оборудование, полимеры, а также другие химические товары.