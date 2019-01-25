Узбекистан и Туркменистан готовы развивать сотрудничество во всех сферах

Стороны подвели итоги работы в прошлом году и обсудили график будущих мероприятий.

ТАШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов и посол Туркменистана Язгулы Маммедов подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече стороны подвели итоги взаимодействия в прошлом году и сошлись во мнении, что центральным событием двусторонних отношений стали государственный визит президента Туркменистана в Узбекистан 23-24 апреля и переговоры на высшем уровне в Ташкенте.

"Как отмечалось, благодаря твердой политической воле глав двух государств, сегодня узбекско-туркменские отношения развиваются в духе добрососедства и стратегического партнерства, присущего братским странам и народам, — говорится в сообщении. — Так, взаимная торговля в прошлом году выросла по сравнению с предыдущим периодом почти на 70% и превысила 302 миллиона долларов США".

Участники встречи обсудили график будущих совместных мероприятий, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других областях.

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