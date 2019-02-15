Основными покупателями евробондов Узбекистана стали британцы

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Инвесторы из Великобритании выкупили большую часть дебютных еврооблигаций Узбекистана, сообщил РИА Новости первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка, одного из организаторов выпуска, Денис Шулаков.

"Доходность более чем справедливая, прежде всего с учетом того факта, что в размещении в итоге поучаствовало более 150 инвесторов по финальному диапазону. Такой выпуск определяет и задает рыночные ориентиры любым другим заимствованиям узбекских компаний и банков, от этих ориентиров оценивается стоимость проектов, так как это долгосрочная оценка риска. Без этого трудно представить, как решать задачу интеграции экономики в мировую финансовую систему", - сообщил он РИА Новости в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Узбекистан в среду разместил евробонды сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом 1 миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах.

Инвесторы из Великобритании купили 39% пятилетнего транша и 32% десятилетнего. Американские инвесторы приобрели, соответственно, 23% и 31% траншей, инвесторы из континентальной Европы - 32% и 27% траншей, из Азии и региона Ближнего Востока и Северной Африки - 6% и 10%.

По типам инвесторов основная доля пришлась на управляющих активами и фонды - 75% и 78% траншей.