"Силмаш" начал модернизировать крупнейшую ТЭС в Узбекистане

Проект общей стоимостью 187,3 миллиона долларов предусматривает модернизацию шести энергоблоков станции с увеличением их общей мощности с 1,8 тысячи МВт до 1,95 тысячи МВт.

ТАШКЕНТ, 15 фев - Sputnik. Российские "Силовые машины" приступили к реконструкции крупнейшей в Узбекистане Сырдарьинской теплоэлектростанции, сообщает пресс-служба АО "Узбекэнерго".

© Sputnik / Сергей Кузнецов "Узбекэнерго" получит крупный кредит на расширение ТЭС на юге страны

Общая стоимость проекта составляет 187,3 миллиона долларов. Будут модернизированы шесть энергоблоков станции с увеличением их общей мощности с 1,8 тысячи МВт до 1,95 тысячи МВт. Стоимость контракта с российской компанией на условиях "под ключ" равна 177,1 миллиона долларов.

"Со стороны ПАО "Силовые машины" начата отгрузка оборудования, поступило первое оборудование на сумму пять миллионов евро", - говорится в сообщении "Узбекэнерго".

По данным компании, проект будет реализован в три этапа до конца 2021 года.

"Модернизированные и реконструированные энергоблоки будут оснащены не только тепломеханическим и электрическим оборудованием, но и автоматизированной системой управления технологическими процессами в энергоблоках", - отметили в "Узбекэнерго".

Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита российского ВЭБа на 132 миллиона долларов и средств узбекской стороны.

© Sputnik / Евгений Биятов На Навоийской ТЭС завершен первый этап запуска парогазовой установки

Сырдарьинская ТЭС была введена в эксплуатацию в 1981 году, сегодня ее установленная мощность — 3,2 тысячи МВт. Годовой объем выдачи электроэнергии в объединенную энергетическую систему республики — 13 миллиардов кВт.ч, или более 30% от общего объема производимой в Узбекистане электроэнергии. В декабре 2014 года "Силовые машины" провели реконструкцию двух энергоблоков станции, увеличив ее мощность на 50 МВт.

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций "Узбекэнерго" - 10,6 ГВт. Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт.ч.