Узбекистан в январе снизил производство бензина более чем на 30%

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Узбекистан в январе 2019 года снизил выпуск бензина на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 71,6 тысячи тонн, сообщает пресс-служба Госкомстата.

В январе 2019 года республика произвела 81,7 тысячи тонн дизельного топлива. Это на 14,2% выше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

© Sputnik / Михаил Мокрушин Узбекистан обсуждает вопрос покупки нефтепродуктов из Ирана

При этом страна сократила добычу нефти на 5% в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 60,6 тысячи тонн.

В январе 2019 года Узбекистан добыл 5,24 миллиарда кубометров природного газа, это на 2,9% больше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Государство в январе 2019 года произвело более 185,4 тысячи тонн газового конденсата, что на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Узбекистане в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, это повышает ее себестоимость. В конце января Узбекистан начал рассматривать возможность поставки нефтепродуктов из Ирана.