Замглавы ВТО озвучил дату вступления Узбекистана в организацию

По словам Алана Вулфа, процесс присоединения Узбекистана займет около года или двух, организация поддерживает страну и будет оказывать ей поддержку и помощь.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Узбекистан может вступить во Всемирную торговую организацию в течение двух лет.

Такое заявление сделал заместитель генерального директора ВТО Алан Вулф на Международной конференции "Взаимосвязанность в ЦА: вызовы и новые возможности".

"Вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию – это один из шагов в открытии экономики, которое уже идет полным ходом. Процесс присоединения Узбекистана займет около года или двух. Мы полностью поддерживаем страну и будем способствовать в оказании ей поддержки и помощи", – цитирует его телеканал UzReport.

Вулф отметил, что вступление в ВТО весьма выгодно для Узбекистана и для других стран Центрально-Азиатского региона. Сейчас республика находится на 5-м месте по экспорту хлопка, в стране развивается производство. Открытие зарубежных рынков и внутренние реформы дадут возможность ускорить темпы роста этих секторов, подчеркнул он.

Напомним, возвращение к процессу вступления в ВТО президент Шавкат Мирзиёев обозначил в Стратегии действий Узбекистана на 2017-2021 годы, это одно из ключевых направлений развития торгово-экономической сферы.