О чем договорились министры сельского хозяйства Узбекистана и России

В 2018 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами увеличился более чем на 20%.

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Москве прошли переговоры министров сельского хозяйства Узбекистана и России Жамшида Ходжаева и Дмитрия Патрушева. Стороны отметили растущую динамику сотрудничества между странами и договорились о расширении взаимодействия. В планах — не только увеличение объемов торговли, но и обмен наработками между профильными ведомствами в таких сферах, как селекция растений и рыбы, научно-техническое развитие, цифровизация сельского хозяйства и других.

© Минсельхоз РФ / Tatiana Masterova Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с главой аграрного ведомства Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым

По словам Патрушева, в прошлом году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между странами увеличился более чем на 20%.

"Отдельно была выделена роль действующего "зеленого коридора" и других договоренностей, способствующих увеличению объемов поставок сельскохозяйственной продукции", — отметили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

Участники встречи наметили планы по наращиванию сотрудничества между ведомствами Узбекистана и России, в частности, в рамках работы узбекско-российской рабочей группы по сельскому хозяйству.

© Минсельхоз РФ / Tatiana Masterova Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с главой аграрного ведомства Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым

Ранее замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин сообщил, что в Узбекистане реализуется около 15 проектов с российским участием в птицеводстве, рыбоводстве, переработке овощей и фруктов. Он отметил: от простой торговли страны переходят к глубокому инвестиционному сотрудничеству.