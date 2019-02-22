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В Узбекистане ответили на ввод ограничений экспорта граната Казахстаном

© Sputnik / Николай Хижняк
Экономика
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Минсельхоз Казахстана заявил о временном запрете на импорт узбекского граната. В Узгоскарантине сообщили, что преград для экспортеров сейчас нет.

ТАШКЕНТ, 22 фев - Sputnik. Государственная инспекция по карантину растений при кабинете министров Узбекистана заявила об отсутствии ограничений для экспортеров граната.

Ранее Минсельхоз Казахстана заявил о вводе с 19 февраля временных карантинных фитосанитарных мер в виде запрета на ввоз узбекского граната.

Гранат
© Sputnik / Асатур Есаянц
Казахстан запретил ввоз узбекских гранатов

При досмотре грузов из Узбекистана 22 и 31 октября (684 кг и 615 кг) было выявлено два случая поставки граната, зараженного червецом Комстока.

"Согласно практике международного фитосанитарного контроля, при обнаружении вредных организмов в растениях или растительных продуктах немедленно направляется уведомление карантинной службе государства-экспортера", - отметили в Узгоскарантине.

В настоящее время ведутся переговоры о том, по какой причине карантинная служба Казахстана сообщила об обнаружении червеца Комстока в гранате после практически 120 дней и введении временного запрета на импорт, говорится в заявлении.

Узбекистан экспортирует гранат в основном на российский рынок, а Казахстан в большинстве случаев реэкспортирует узбекские плоды в Россию.

"Заявляем, что для экспортеров сейчас нет никаких преград для экспорта граната в Россию и другие страны через Казахстан", — отметили в инспекции.

Колонии червеца приводят к усыханию растений. При сильном заражении происходит одеревенение плодов, ухудшаются их вкусовые качества, уменьшается вес.

Теги:
Узбекистан, Казахстан



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