Эксперты ВТО помогут Узбекистану развивать сельское хозяйство

Республика может стать членом Всемирной торговой организации в течение двух лет.

ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. Заместитель генерального директора Всемирной торговой организации Алан Вулф на встрече в Министерстве сельского хозяйства Узбекистана заявил, что ВТО готова предоставить республике экспертов для развития отрасли.

"Узбекская сторона ознакомила представителей организации с проводимыми в стране реформами, нацеленными на либерализацию сельского хозяйства, отдельно отметив вектор на снижение роли государства в аграрном секторе", — сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, участники встречи обсудили подготовку к переговорному процессу по вступлению республики во Всемирную торговую организацию. Узбекистан может вступить в ВТО в течение двух лет.

Напомним, возвращение к процессу вступления в ВТО президент Шавкат Мирзиёев обозначил в Стратегии действий Узбекистана на 2017-2021 годы, это одно из ключевых направлений развития торгово-экономической сферы.

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