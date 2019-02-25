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Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия

Генсек Всемирной таможенной организации посетит Узбекистан с 5 по 7 марта

© Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Накануне посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов и исполнительный директор канцелярии генсекретаря ВТамО Алан Харрисон обсудили детали предстоящего визита.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия посетит Узбекистан с 5 по 7 марта, передает пресс-служба МИД республики.

Накануне посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов и исполнительный директор канцелярии генсекретаря ВТамО Алан Харрисон обсудили детали предстоящего визита.

Посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов и Алан Харрисон
© МИД Узбекистана
Посол Узбекистана в Бельгии Дильер Хакимов и Алан Харрисон

Также в ходе встречи стороны договорились, что в 2019 году ВТО проведет семинары для представителей таможенной службы Узбекистана по таким направлениям, как: "Контроль пассажиров и багажа в аэропорту" и "Методы оценки эффективности работы таможенного контроля".

Теги:
ВТО, Узбекистан



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