Мининвестторг РУ и "Газпромбанк" планируют создать консалтинговую компанию

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Министерство инвестиций и внешней торговли (Мининвестторг) Узбекистана и АО "Газпромбанк" собираются создать совместную консалтинговую компанию, которая займется разработкой инвестиционных проектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава Мининвестторга Сардор Умурзаков провел встречу с заместителем председателя правления "Газпромбанка" Алексеем Матвеевым. Представители банка прибыли в республику для обсуждения и рассмотрения новых перспективных направлений инвестиционного и финансового сотрудничества.

"В рамках сотрудничества с министерством предложено рассмотреть возможность создания совместной компании по оказанию консалтинговых услуг в части подготовки инвестиционных проектов (разработки бизнес-планов, маркетинговых исследований, ТЭО и прочих направлений)", — говорится в сообщении.

В Мининвестторге добавили, что опыт "Газпромбанка" может быть полезен для налаживания сотрудничества с министерством по созданию устойчивой системы предэкспортного финансирования, где экспорт осуществляется в пользу контрагентов по приемлемым для банка платежным рискам.

Алексей Матвеев на встрече заявил, что "Газпромбанк" нацелен на развитие долгосрочных и многосторонних связей с Узбекистаном. По его словам, банк изучает возможности республики, уже разработан инвестиционный профиль страны в разрезе областей.

В частности, опыт банка может быть использован в сотрудничестве с фондом прямых инвестиций, который будет создан при Мининвестторге.