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Фрукты и овощи

Российский банк выделит деньги на поставки фруктов из Узбекистана в РФ

© Sputnik / Николай Хижняк
Экономика
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Стороны договорились провести в ближайшее время заседание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству с привлечением узбекских поставщиков.

ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Российский Внешэкономбанк намерен профинансировать поставки плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ, документы могут быть подписаны в ближайшее время, сообщает узбекистанский МИД.

По данным министерства, делегация Узбекистана во главе с министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым посетила с визитом Россию, где провела переговоры по вопросам увеличения поставок овощей и фруктов в РФ.

"В ходе диалога с председателем ВЭБа Игорем Шуваловым российская сторона сообщила о своей готовности рассмотреть возможность финансирования поставок из Узбекистана плодоовощной продукции в Россию", - говорится в сообщении на сайте министерства.

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В ближайшее время будут разработаны соответствующие документы для их дальнейшего подписания и запуска совместной работы.

В ходе переговоров с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым стороны договорились провести в ближайшее время заседание совместной рабочей группы по сельскому хозяйству с привлечением узбекских поставщиков, представителей российских торговых сетей и профильных ведомств двух стран, добавили в МИД Узбекистана.

По данным ведомства, по итогам 2018 года оборот торговли сельхозпродукцией и продовольствием между Узбекистаном и РФ увеличился более чем на 20% и составил порядка 550 миллионов долларов.

Теги:
Игорь Шувалов, МИД Узбекистана, Фрукты, овощи, Россия, Узбекистан



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