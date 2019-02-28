Американскую компанию лишили права управлять сетью аптек "Дори-Дармон"

Компанию из США через 3 месяца лишили права доверительного управления крупнейшей сетью аптек в Узбекистане. Американские профессионалы фарминдустрии должны были, в частности, обучать специалистов в республике.

ТАШКЕНТ, 28 фев - Sputnik. Госкомконкуренции Узбекистана прекратило договор с американской United Investment Healthcare Group на доверительное управление 71% госактивов крупнейшего фармацевтического ритейлера в Узбекистане АК "Дори-Дармон".

Об этом сообщает пресс-служба ритейлер. При этом о причинах прекращения договора не сообщается.

Sputnik / Игорь Зарембо Сеть аптек "Дори-Дармон" могут передать американской компании

"На основании ранее направленного уведомления, со стороны Центра по управлению государственными активами прекращен договор доверительного управления государственным пакетом акций в уставном капитале АК "Дори-Дармон", заключенный с ИП ООО United Investment Healthcare Group" , - говорится на сайте компании.

Напомним, в начале декабря 2018 года Госкомконкуренции Узбекистана и United Investment Heaithcare Group подписали соглашение о передаче в доверительное управление госдоли "Дори-Дармон" в размере 71%. Договор был подписан на пять лет с возможным продлением еще на пять в случае достижения параметров утвержденного бизнес-плана.

Планировалось, что американская компания займется внедрением современных методов управления, эксклюзивных информационных технологий, а также эффективной системы обучения специалистов с привлечением американских профессионалов фарминдустрии. Партнером United Investment Healthcare Group в Узбекистане выступала американская PRS Inc.

Сеть "Дори-Дармон" включает в себя более 2,2 тысячи аптек по всей стране. Компания также является монопольным поставщиком наркотических средств и психотропных веществ для государственных медицинских организаций республики.