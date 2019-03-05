Россельхознадзор разрешил ввозить из Узбекистана фрукты в ручной клади

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Россельхознадзор с 5 марта отменяет многолетний запрет на провоз в ручной клади из Узбекистана свежих овощей, фруктов и сухофруктов весом не более пяти килограммов, говорится в сообщении российской службы.

© Sputnik / Игорь Зарембо Почему сухофрукты из Узбекистана попали под карантин в России

"С 5 марта 2019 года разрешен ввоз в ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Республики Узбекистан в Российскую Федерацию, свежих овощей и фруктов, а также сухофруктов и орехов общим весом не более 5 килограммов", - говорится в сообщении.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, объем импорта овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов из Узбекистана в Россию в 2017 году составил 34,814 миллиона долларов, съедобных фруктов и орехов - 83,881 миллиона долларов. По итогам трех кварталов 2018 года стоимость ввезенных овощей в РФ составила 44,034 миллиона долларов, фруктов и орехов - 74 миллиона долларов.