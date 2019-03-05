Ждать ли деноминации в Узбекистане: в ЦБ высказались "о лишних нулях"

Глава ЦБ отметил, что деноминация обычно проводится, когда в стране стабилизируется макроэкономическая ситуация, и, прежде всего, инфляция.

ТАШКЕНТ, 5 мар – Sputnik. Центральный банк Узбекистана пока не собирается проводить деноминацию, об этом заявил председатель правления ЦБ Мамаризо Нурмуратов в интервью UzNews.uz.

Он обратил внимание на то, что обычно деноминация проводится, когда в стране стабилизируется макроэкономическая ситуация, и, прежде всего, инфляция.

© Sputnik / Алексей Никольский Хандруев: лучше провести деноминацию в Узбекистане по российскому сценарию

По его словам, руководство ЦБ пока не намерено ее проводить.

"Существующие номиналы вполне удобны и отвечают в определенной степени требованиям населения в части осуществления наличных платежей и расчетов", – сказал Нурмуратов.

Он подчеркнул, что деноминация – это технический процесс, который очень легко провести безболезненно.

Напомним, в январе появлялась информация о том, что весной в Узбекистане могут ввести в обращение новые купюры и уменьшить номинал нацвалюты в кратном размере. Сообщалось, что идет проработка дизайна новых денег.