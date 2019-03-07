Россия намерена ежегодно поставлять в Узбекистан 200 тысяч тонн сахара

В 2019 году поставки прекратились, поскольку вновь заработали сахарные заводы в Узбекистане, а также активизировались поставки сахара из Ирана, Пакистана, Украины и Беларуси.

ТАШКЕНТ, 7 мар - Sputnik. Россия просит предоставить квоту на поставки ежегодно 200 тысяч тонн сахара в Узбекистан, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра сельского хозяйства Узбекистана Жамшида Ходжаева.

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В четверг в Ташкенте проходит встреча руководителей рабочих органов узбекско-российской межправительственной комиссии с участием представителей ведомств, компаний и деловых кругов двух стран.

"Российская сторона обратилась с просьбой предоставить квоту на ввоз 200 тысяч тонн сахара в Узбекистан", - сказал Ходжаев в кулуарах встречи.

Он уточнил, что вопросы поставок российского сахара в Узбекистан также обсуждались накануне в Ташкенте в ходе второго заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству в сельском хозяйстве. Российскую сторону на заседании представлял заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин.

Глава Минсельхоза Узбекистана сообщил, что в 2018 году российские компании поставили в Узбекистан около 700 тысяч тонн сахара.

"В этом году поставки прекратились, поскольку вновь заработали сахарные заводы в Узбекистане, а также активизировались поставки сахара из Ирана, Пакистана, Украины и Беларуси", - отметил Ходжаев.

"Когда-то поставки российского сахара доминировали на рынке Узбекистана, сейчас конкуренция выросла, рынок диктует цены", - считает министр.

По его оценке, у российских поставщиков большие перспективы с учетом исторически сложившихся отношений и потенциала сотрудничества между странами.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением с 15 сентября 2017 года обнулил ставки импортных пошлин и акцизов на ввоз в страну сахара и его производных после того, как 30%-я ставка держалась с начала 2000-х годов.

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По данным официальной статистики, годовая потребность Узбекистана в сахаре составляет около 700 тысяч тонн. В 1998 году ИП АО "Хорезм-шакар" (Хорезмский сахарный завод) построило первый сахарный завод в стране мощностью 1 тысяча тонн продукции в сутки из тростникового сахара-сырца. В конце 2014 года ИП ООО "Ангрен Шакар" ввело в эксплуатацию сахарный завод в Ташкентской области аналогичной мощности. Планировалось, что эти два предприятия должны были практически закрыть потребности внутреннего рынка. Однако из-за высокой стоимости поставок тростникового сырья в последние годы заводы работают не на полную мощность.