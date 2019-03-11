10:46 11 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB127.32
  • EUR9546.15
  • USD8392.96
Поиск
ТЭС Навои. Копания Узбекэнерго. Архиное фото

Завершена разработка модели реструктуризации "Узбекэнерго"

© Узбекэнерго
Экономика
Получить короткую ссылку
101 0 0

Планируется создать отдельно компанию для генерирующего хозяйства, отдельно для магистральных сетей, и отдельно для распределительных сетей.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. "Узбекэнерго" завершила разработку модели реструктуризации отечественной электроэнергетики, сообщает "Podrobno.uz" со ссылкой на заместителя председателя компании Феруза Курбанова.

Здание Узбекнефтегаза в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Узбекэнерго" и "Узбекнефтегаз" будут реструктуризованы

"До 1 марта мы должны были внести предложения руководителю страны и в правительство по реструктуризации "Узбекэнерго". На данный момент новая структура компании разработана, она в рабочем порядке согласована с профильными министерствами и ведомствами. До конца этого месяца она уже будет утверждена", – сообщил Курбанов.

По его словам, предварительно, предусматривается создать отдельно компанию для генерирующего хозяйства, отдельно для магистральных сетей, и отдельно для распределительных сетей.

"Эти изменения, в первую очередь, связаны с тем, чтобы сократить бюрократические ступени. То есть, каждая компания станет хозяйствующим субъектом и будет сама решать вопросы и принимать важные решения", – подчеркнул он.

Напомним, что в начале февраля Шавкат Мирзиёев поручил Министерству энергетики разработать документы о реструктуризации "Узбекэнерго" и "Узбекнефтегаза". При реструктуризации обеих компаний планируется предусмотреть образование отдельных государственных предприятий по эксплуатации и развитию магистральной газотранспортной системы и магистральных электрических сетей.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Узбекистан, Узбекэнерго



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Карабас-Барабас и товарищ Саахов: таким мы запомним великолепного Этуша
Мамы они такие: собака зовет людей на помощь, чтобы те спасли ее щенка - видео
Мамы они такие: собака зовет людей на помощь, чтобы те спасли ее щенка - видео
Европа "стареет" - перспективы на 2050 год

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054