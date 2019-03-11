Завершена разработка модели реструктуризации "Узбекэнерго"

Планируется создать отдельно компанию для генерирующего хозяйства, отдельно для магистральных сетей, и отдельно для распределительных сетей.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. "Узбекэнерго" завершила разработку модели реструктуризации отечественной электроэнергетики, сообщает "Podrobno.uz" со ссылкой на заместителя председателя компании Феруза Курбанова.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров "Узбекэнерго" и "Узбекнефтегаз" будут реструктуризованы

"До 1 марта мы должны были внести предложения руководителю страны и в правительство по реструктуризации "Узбекэнерго". На данный момент новая структура компании разработана, она в рабочем порядке согласована с профильными министерствами и ведомствами. До конца этого месяца она уже будет утверждена", – сообщил Курбанов.

По его словам, предварительно, предусматривается создать отдельно компанию для генерирующего хозяйства, отдельно для магистральных сетей, и отдельно для распределительных сетей.

"Эти изменения, в первую очередь, связаны с тем, чтобы сократить бюрократические ступени. То есть, каждая компания станет хозяйствующим субъектом и будет сама решать вопросы и принимать важные решения", – подчеркнул он.

Напомним, что в начале февраля Шавкат Мирзиёев поручил Министерству энергетики разработать документы о реструктуризации "Узбекэнерго" и "Узбекнефтегаза". При реструктуризации обеих компаний планируется предусмотреть образование отдельных государственных предприятий по эксплуатации и развитию магистральной газотранспортной системы и магистральных электрических сетей.