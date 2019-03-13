Казахстан предложил Узбекистану способ выхода на рынок ЕАЭС

В настоящее время узбекская сторона обсуждает предложение Казахстана.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Казахстан предлагает Узбекистану участие в совместных аграрных проектах для выхода на рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил замминистра иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев.

В Ташкенте в среду состоялся казахско-узбекский бизнес-форум с участием свыше 200 предпринимателей двух стран.

Фото: Предоставлено Дмитрием Поповым Попов: Россия хочет присоединения Узбекистана и Таджикистана к ЕАЭС

"Мы пригласили узбекских бизнесменов принять широкое участие в наших аграрных проектах, поскольку Казахстан - это большая площадка для выхода на рынок Евразийского экономического союза", - сказал Кошербаев, выступая на форуме.

Замглавы МИД сообщил, что от узбекской стороны "мы получили большой отклик по данному вопросу, и мы будем обсуждать его".

По словам Кошербаева, в 2018 году товарооборот между двумя странами увеличился на 26% по сравнению с 2017 годом и составил 2,4 миллиарда долларов. По его мнению, потенциал развития отношений связан с увеличением торговли, активизацией инвестиционного сотрудничества и развитием транспортно-логистического взаимодействия.

"В этой связи, для наращивания дальнейшей торговли мы планируем на границе двух стран создать международный центр торгово-экономического сотрудничества Центральной Азии", - отметил замминистра.

По его словам, в настоящее время данный вопрос активно обсуждается правительствами двух стран.