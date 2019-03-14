Клиенты банков Узбекистана смогут расплачиваться своими картами в России

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Центробанки Узбекистана и России подпишут соглашение об интеграции национальных систем платежных карт, сообщили в пресс-службе ЦБ республики по итогам заседания Подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству между странами, которое на днях прошло в Москве.

Интеграция национальных систем платежных карт подразумевает, что граждане получают возможность в том числе проводить операции в банкоматах на территории двух государств.

"В ходе мероприятия стороны обсудили широкий круг вопросов, охватывающий сотрудничество в областях развития межбанковского сотрудничества, национальных платежных систем, банковского надзора и регулирования, в том числе консолидированного надзора трансграничных банков, повышения финансовой доступности, и обучения персонала", — отметили в ЦБ Узбекистана.

Стороны договорились о проработке меморандума о взаимопонимании между центральными банками двух стран в области банковского надзора, что будет способствовать тесному сотрудничеству и обмену опытом.

В целях организации работы по межсистемной интеграции национальных систем платежных карт России и Узбекистана и сближения подходов к регулированию, наблюдению (надзору) в области платежных систем достигнута договоренность о проработке соглашения о сотрудничестве в данном направлении.

Стороны также подписали соглашение о сотрудничестве Центрального банка России и Центрального банка Узбекистана в области обучения персонала.