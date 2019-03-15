Казахстан снова дал узбекским гранатам "зеленый свет"

Казахстан вводил временный запрет на ввоз гранатов из Узбекистана с 19 февраля.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Министерство сельского хозяйства Казахстана с 14 марта сняло временный запрет на ввоз в страну свежего граната из Узбекистана, сообщила госинспекция по карантину растений (Узгоскарантин) при кабинете министров.

Казахстанская карантинная служба досмотре грузов из Узбекистана в конце октября 2018 года выявила два случая заражения поставляемых гранатов опасным сельхозвредителем - червецом Комстока. С 19 февраля этого года Казахстан ввел временный запрет на ввоз гранатов из Узбекистана.

В Астане состоялась встреча начальника Узгоскарантина Иброхима Эргашева с заместителем министра сельского хозяйства Казахстана Гульмирой Исаевой и заместителем председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана Алмабеком Марсом.

"По итогам переговоров была достигнута договоренность об усилении фитосанитарного контроля за ввозимой и вывозимой продукцией в Узбекистан и Казахстан и снятии временных ограничений на ввоз в Казахстан свежего граната из Узбекистана с 14 марта 2019 года", - говорится в сообщении госинспекции.

© Sputnik / Николай Хижняк В Узбекистане удивлены вводом ограничений на экспорт гранатов в Казахстан

На переговорах также обсуждались вопросы укрепления взаимодействия между карантинными службами Узбекистана и Казахстана, карантинной фитосанитарной ситуации в двух странах и контроля за экспортом и импортом подкарантинной продукции, добавили в Узгоскарантине.

По данным Министерства сельского хозяйства Узбекистана, основным экспортным рынком для узбекского граната является Россия, кроме того, в РФ узбекский гранат также попадает за счет реэкспорта из Казахстана.