Узбекистан ради бизнеса призвали подключиться к общеевразийской бирже труда

ЕРЕВАН, 16 мар — Sputnik, Тимур Селиванов. Как жителям Евразии попасть в цифровое будущее с роботами и искусственным интеллектом рассказали участники международного экономического форума "СНГ: цифровая экономика — платформа интеграции". Он прошел 15 марта в Москве.
Встретимся на Марсе
Форум собрал свыше тысячи участников из государств-членов Содружества, в том числе вице-премьеров правительств России, Узбекистана, Беларуси и Туркменистана. Тон мероприятию задал председатель Координационного совета Ассоциации "Деловой Центр экономического развития СНГ" Анатолий Казаков.
"Сейчас идет колоссальная трансформация мира, четвертая технологическая революция. Речь идет о роботизации, искусственном интеллекте, квантовых технологиях, ядерной энергетике. Ряд передовых западных стран сделали мощный рывок еще в конце прошлого века. Мы, страны-участницы СНГ, должны, не догоняя, перегнать их. Надеюсь, светлое будущее 30-х — 40-х годов мы встретим не на Земле, а, может быть, на Марсе!", — оптимистично заметил он.
Время объединяться
К сотрудничеству между двумя наднациональными объединениями — СНГ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), призвал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. Он отметил, что цифровизация должна проводиться на евразийской территории сообща, иначе страны будут сталкиваться с дополнительными ненужными барьерами для свободного перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы.
ЕАЭС разрабатывает единую программу прослеживаемости товаров, новые транзитные коридоры и общеевразийскую биржу труда. Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Молдова должны подключиться к этим разработкам, чтобы не навредить бизнесу.
Нажатием одной кнопки
Наглядный пример важности цифровизации привел замгоссекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.
"Возьмем любую крупную техническую структуру, например, самолет. Он создается при содействии конструкторских бюро, заводов и предприятий. Можете представить себе объем сопроводительной документации — это сотни томов с десятками тысяч страниц. В ходе эксплуатации самолета время от времени проводится его доработка. Чтобы внести ее во все бумажные документы, потребуется полгода или год, а при наличии цифровых технологий это решается одним нажатием кнопки", — подчеркнул Кубрин.
Безопасность и защита
Параллельно форуму в Москве прошло 81-е заседание Экономического совета СНГ. На повестке дня — все та же цифровизация. Начальник Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров представил проект стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ. Он разрабатывался совместными усилиями российских и белорусских ученых.
Доклад о защите прав потребителей в сфере электронной торговли представила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, почему важно согласовать потребительские законодательства в странах-участницах Содружества.
"Сегодня смарт-устройств в мире в три раза больше, чем людей. Это и большое достижение, и в то же время большие риски. В сфере электронной торговли права потребителя часто нарушаются: контрагенты не поставляют товары в срок, продают некачественные или несоответствующие описанию товары. Необходимо гармонизировать национальные потребительские законодательства для того, чтобы потребители на всей территории Содружества обладали одинаковым набором прав". — отметила представитель российского ведомства.
Экономический совет СНГ поддержал обе инициативы, и в дальнейшем они будут рассматриваться на заседании глав правительств СНГ. Возможно, до конца 2019 года оба предложения будут введены в оборот.