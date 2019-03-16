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81-ое заседание Экономического совета СНГ (15 марта 2019). Москвa

Узбекистан ради бизнеса призвали подключиться к общеевразийской бирже труда

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Чиновники и бизнесмены стран-участниц СНГ обсудили в Москве проблемы информационной безопасности на просторах Содружества, защиту прав потребителей в электронной торговле, а также внедрение цифровых технологий в таможенную службу и систему трудоустройства.

ЕРЕВАН, 16 мар — Sputnik, Тимур Селиванов. Как жителям Евразии попасть в цифровое будущее с роботами и искусственным интеллектом рассказали участники международного экономического форума "СНГ: цифровая экономика — платформа интеграции". Он прошел 15 марта в Москве.

Встретимся на Марсе

Форум собрал свыше тысячи участников из государств-членов Содружества, в том числе вице-премьеров правительств России, Узбекистана, Беларуси и Туркменистана. Тон мероприятию задал председатель Координационного совета Ассоциации "Деловой Центр экономического развития СНГ" Анатолий Казаков.

"Сейчас идет колоссальная трансформация мира, четвертая технологическая революция. Речь идет о роботизации, искусственном интеллекте, квантовых технологиях, ядерной энергетике. Ряд передовых западных стран сделали мощный рывок еще в конце прошлого века. Мы, страны-участницы СНГ, должны, не догоняя, перегнать их. Надеюсь, светлое будущее 30-х — 40-х годов мы встретим не на Земле, а, может быть, на Марсе!", — оптимистично заметил он.

Мужчина работает за компьютером
CC0 / Pixabay
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Статистикой роста IT-сферы в Беларуси поделился вице-премьер республики Игорь Петришенко. За 2017-2018 год страна поднялась на одиннадцать позиций вверх в рейтинге ООН по уровню развития электронного правительства. Сейчас Беларусь занимает 38-е место. Около 12 тысяч госкомпаний перешли на электронный документооборот, а единый портал предоставляет сотни электронных услуг дистанционно.

Время объединяться

К сотрудничеству между двумя наднациональными объединениями — СНГ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), призвал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян. Он отметил, что цифровизация должна проводиться на евразийской территории сообща, иначе страны будут сталкиваться с дополнительными ненужными барьерами для свободного перемещения капитала, товаров, услуг и рабочей силы.

ЕАЭС разрабатывает единую программу прослеживаемости товаров, новые транзитные коридоры и общеевразийскую биржу труда. Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Молдова должны подключиться к этим разработкам, чтобы не навредить бизнесу.

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"Только благодаря этим новациям СНГ может реализовать одно из своих основных преимуществ — быть мостом между Европой и Азией. Сегодня, когда мы только формируем архитектуру и дизайн наших проектов, нам важно участие стран СНГ. После того как механизмы будут запущены, изменить что-то будет гораздо сложнее", — подытожил Саркисян.

Нажатием одной кнопки

Наглядный пример важности цифровизации привел замгоссекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

"Возьмем любую крупную техническую структуру, например, самолет. Он создается при содействии конструкторских бюро, заводов и предприятий. Можете представить себе объем сопроводительной документации — это сотни томов с десятками тысяч страниц. В ходе эксплуатации самолета время от времени проводится его доработка. Чтобы внести ее во все бумажные документы, потребуется полгода или год, а при наличии цифровых технологий это решается одним нажатием кнопки", — подчеркнул Кубрин.

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Первый замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов поделился успехами своего ведомства на цифровом поле. По его словам, до конца 2020 года российская таможня станет полностью электронной, а грузы будут маркироваться специальными цифровыми пломбами для отслеживания. Эти проекты невозможно реализовать без совместной работы таможенных служб стран Евразии.

Безопасность и защита

Параллельно форуму в Москве прошло 81-е заседание Экономического совета СНГ. На повестке дня — все та же цифровизация. Начальник Белорусского института стратегических исследований Олег Макаров представил проект стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ. Он разрабатывался совместными усилиями российских и белорусских ученых.

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Стратегия пришла на смену концепции информационной безопасности, которая была подготовлена Содружеством еще в 2008 году. В проекте подробно перечислены угрозы информационной безопасности и меры по ее обеспечению.

Доклад о защите прав потребителей в сфере электронной торговли представила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, почему важно согласовать потребительские законодательства в странах-участницах Содружества.

"Сегодня смарт-устройств в мире в три раза больше, чем людей. Это и большое достижение, и в то же время большие риски. В сфере электронной торговли права потребителя часто нарушаются: контрагенты не поставляют товары в срок, продают некачественные или несоответствующие описанию товары. Необходимо гармонизировать национальные потребительские законодательства для того, чтобы потребители на всей территории Содружества обладали одинаковым набором прав". — отметила представитель российского ведомства.

Экономический совет СНГ поддержал обе инициативы, и в дальнейшем они будут рассматриваться на заседании глав правительств СНГ. Возможно, до конца 2019 года оба предложения будут введены в оборот.

Теги:
информационная безопасность, цифровые технологии, Таможенное право, Торговля, ЕЭК, ЕАЭС, СНГ, Узбекистан



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