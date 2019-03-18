Больше газа: Epsilon наращивает объемы добычи голубого топлива в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Американская инвестиционная компания Epsilon Development Company наращивает объемы добычи природного газа в Узбекистане.

"Семнадцатого марта компанией Epsilon Development Company получен промышленный приток газа со скважины №2 месторождения Талимарджан, которое входит в состав Култак-Камашинского инвестиционного блока, в объеме 200 тысяч кубометров в сутки", — сообщили в пресс-службе Epsilon.

Отмечается, что этих показателей удалось достичь после проведения соответствующих работ и очистки призабойной зоны скважины. Специалисты компании считают, что после обработки пласта дебит скважины №2 возрастет до уровня более 350 тысяч кубометров в сутки.

Работы на Култак-Камашинском блоке начались в феврале этого года, туда завезли специальное буровое оборудование, необходимую технику.

"Добытый на месторождении Талимарджан природный газ в первую очередь будет направлен на внутренний рынок в целях удовлетворения потребностей населения и предприятий Узбекистана", — отметили в пресс-службе.

Epsilon Development Company осуществляет геологоразведочные работы на Култак-Камашинском, Мубарекском, Сурханском, Ашибулакском, Коскудыкском и Западно-Ферганском инвестиционных блоках. Объем инвестиций по всем блокам составит порядка 5,2 миллиарда долларов США.

Ранее сообщалось, что российский "Лукойл" увеличил добычу газа благодаря проектам в Узбекистане — это "Кандым-Хаузак-Шады" и разработка месторождения юго-западного Гиссара. В рамках этих двух проектов планируется к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, а объем инвестиций довести до 8 миллиардов долларов.

"Лукойл" увеличил добычу газа на Кандыме и Гиссаре до 6 млрд кубометров >>>

При этом компания надеется на открытие новых запасов углеводородов в республике.