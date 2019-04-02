Выходят из тени: налоговые поступления в Узбекистане выросли

В первом квартале этого года показатели поступлений по налогу на добавленную стоимость выросли вдвое, а количество плательщиков НДС - в 5 раз.

ТАШКЕНТ, 2 апр - Sputnik. Поступления в бюджет Узбекистана от налогов за первый квартал этого года составили 18,4 трлн сумов, что в 1,7 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета.

"Итоги налоговых поступлений от физических и юридических лиц свидетельствуют о том, что граждане стали больше следовать слову закона, а предприниматели — выходить из тени", - говорится в сообщении.

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В первом квартале этого года показатели поступлений по налогу на добавленную стоимость выросли вдвое. А количество плательщиков НДС возросло в 5 раз или на 35 тысяч субъектов предпринимательства.

За первый квартал 2019 года поступления от налога на прибыль выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество вносящих данный налог предпринимателей возросло в 5 раз, перейдя отметку 32 тысячи.

За первые три месяца текущего года налог на воду оплатили 49,7 тысячи юридических лиц, что в 14,4 раза больше прошлогодних показателей.

Число плательщиков земельного налога за этот период выросло в 5,8 раза и составило 75 тысяч юридических лиц.

"Дополнительным стимулом для легализации рабочих мест служит введение в этом году единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12%", - отметили в комитете.

За счет понижения ставки налога нагрузки на фонд оплаты труда на доходы физических лиц в распоряжении предприятий остается 169 млрд сумов. А 1,7 трлн сумов, ранее поступавших в бюджет, остаются у работников.

В целом за квартал количество физических лиц, уплачивающих налог на доходы, достигло 4,8 млн, то есть по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросло на 450 тысяч или на 10%.

Напомним, с этого года в Узбекистане действует новая концепция системы налогообложения.