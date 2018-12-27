Новый год — новые правила: что изменится в Узбекистане с 1 января 2019

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik, Антон Курилкин. Начало года традиционно во многих странах совпадает с вступлением в действие тех или иных законов и мер.

Налоги, документы и алкоголь

С 2019 года в Узбекистане вводится новый документ - заграничный паспорт. Он будет оформляться вместо выездного стикера. По сравнению с общегражданским загранпаспорт толще на 12 страниц. Его обложка будет темно-бордового цвета.

В финансовой сфере главным изменением грядущего года станут налоговые ставки, причем, перемены коснутся как физических, так и юридических лиц. Налог на доходы физических лиц станет единым для всех и составит 12%. По новой шкале меньше платить в казну станут граждане, чьи доходы превышают пятикратный размер минимальной заработной платы. Налог на дивиденды с 1 января снизится вдвое — с 10% до 5%.

Налог на прибыль для коммерческих банков и других юридических лиц снизят на 2%. Кредитно-финансовые учреждения станут отчислять в бюджет 20% от прибыли, а остальные – 12%. Для производители цемента и полиэтиленовых гранул ставка налога на прибыль будет составлять до 20%. Такая же ставка установлена для мобильных операторов.

Единый налоговый платеж вводится с 1 января для тех бизнесменов, чей годовой оборот не превышает миллиард сумов. Эта мера касается также индивидуальных предпринимателей, семейные предприятия и НКО. Для бизнеса также пересмотрят ряд налогов, например, на имущество.

Из приятных бонусов повышение зарплат работникам сферы образования и здравоохранения: в зависимости от сферы и занимаемой должности доходы учителей и врачей подрастут на 10 -35%.

Если тарифы на энергоресурсы и топливо выросли еще осенью, то оптовые и розничные цены на алкоголь поднимутся с Нового года. С января расценки на коньяк вырастут почти на треть – до 34,6 тысяч в рознице и 29 тысяч за опт, на вино цены поднимут более чем на 20% — до 8 тысяч и 7,8 тысячи сумов за литр соответственно, а на водку и другие крепкие алкогольные напитки цена вырастет более чем на 20% — до 23,2 и 19,2 тысячи сумов за литр в рознице и при оптовых закупках соответственно.

Что останется в прошлом

С нового года узбекистанцы не будут платить страховые взносы во внебюджетный Пенсионный фонд – в стране вводится новый порядок учета трудового стажа. Вместо них появится единый социальный платеж.

Уйдет в прошлое лицензирование деятельности по осуществлению оптовой торговли и особого порядка налогообложения торговых предприятий.

Кроме того, с 1 января отменяется специальный порядок учета выручки от реализации отдельных видов подакцизных товаров (автомобили, растительное масло и другие) и ее использования. Не потребуется и разрешения на выездную торговлю.

Снимаются ограничения на экспорт свинины, домашней птицы, растительных масел, сахара, хлебобулочных изделий, вольфрамовых руд, а также шелковых отходов.

В уходящем году останется и возможность приобрести автомобиль Chevrolet Malibu – GM Uzbekistan сворачивает производство этой модели.