АБР увеличил прогноз роста ВВП Узбекистана в 2019 году за счет инвестиций

Эксперты банка считают, что основным двигателем роста экономики Узбекистана в 2019 году останутся инвестиции, рост в сельском хозяйстве и увеличение экспорта.

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Азиатский банк развития повысил прогноз темпов роста ВВП Узбекистана в 2019 году до 5,2% против прогноза в 4,9% в сентябре, сообщило представительство АБР в республике.

"АБР прогнозирует рост внутреннего валового продукта (ВВП) в Узбекистане на 5,2% в 2019 году", - говорится в сообщении со ссылкой на обновленный доклад АБР Asian Development Outlook.

Кроме того, прогноз роста экономики Узбекистана в 2020 году составит 5,5%. Рост ВВП страны в 2018 году, по данным банка, составил 5,1%.

Эксперты банка отмечают, что основным двигателем роста экономики Узбекистана в 2019 году останутся инвестиции, рост в сельском хозяйстве и увеличение экспорта. В частности, прогнозируется увеличение экспорта товаров на 10% в 2019 году и на 12% - в 2020 году за счет роста цен на золото, стабильного спроса на природный газ со стороны Китая, а также увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию и соседние страны.

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"Однако остаются риски, связанные с постоянной кредитной экспансией, ускоряющейся инфляцией и увеличением дефицита текущего платежного баланса", - указывается в докладе. Банк считает, что дефицит текущего платежного баланса Узбекистана останется высоким - на уровне 7% от ВВП в 2019 году, но немного сократится - до 6,5% в 2020 году. Инфляция снизится до 16% в 2019 году и до 14% в 2020 году против 17,9% в 2018 году.

В начале марта Международный валютный фонд сообщил о прогнозе роста ВВП Узбекистана в 2019 году на уровне 5,5% из-за инвестиционного бума в стране. Однако, по мнению экспертов фонда, внешний спрос на основной сырьевой экспорт страны может ослабеть. В свою очередь правительство Узбекистана заявило о росте ВВП в 2018 году на 5,2%, в 2019 году оно ожидает рост экономики на 5,4%, инфляцию в 15,5%.