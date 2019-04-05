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Тепловоз с грузовыми вагонами

Узбекистан присоединился к транспортному коридору из Китая в Иран

© Sputnik / Александр Кондратюк
Экономика
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Объем перевозок по коридору Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран в 2018 году году составил тысячу двадцатифутовых эквивалентов.

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к железнодорожному коридору Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран, об этом сообщили в пресс-службе "Казахстан темир жолы".

Вчера в Алматы встретились представители железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Ирана, Туркменистана и Узбекистана по вопросам дальнейшего развития грузоперевозок по общему международному транспортному коридору.

Стороны согласовали решение об участии узбекской стороны в контейнерных перевозках по данному маршруту, а также комплексные тарифные ставки. Договоренности были закреплены в протоколе.

По данным пресс-службы "Казахстан темир жолы", объем перевозок по коридору Китай – Казахстан – Туркменистан – Иран в прошлом году составил тысячу двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств).

В Алматы состоялась встреча представителей железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Ирана, Туркменистана и Узбекистана
© Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"
В Алматы состоялась встреча представителей железнодорожных администраций Казахстана, Китая, Ирана, Туркменистана и Узбекистана

Как отметил первый заместитель председателя правления "Казахстан темир жолы" Канат Альмагамбетов, поток контейнерных грузов увеличился, особенно в Узбекистан и через станцию Болашак в Иран. С присоединением РУ коридор становится значительно короче.

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Теги:
Экономика, Иран, Китай, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Железнодорожный транспорт, Железная дорога



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