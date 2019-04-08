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Узбекские ткани

В Самарской области начнут продавать одежду из Узбекистана

© Sputnik / Сергей Гунеев
Экономика
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Проект стоимостью два миллиона долларов реализуется в рамках соглашений, достигнутых в ходе Форума межрегионального сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Торговый дом Узбекистана может открыться в Самарской области в 2020 году. По данным посольства республики в Москве, там планируется продавать готовую швейную продукцию из РУ.

Из Самарской области товары будет расходиться в другие регионы РФ.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев (справа) и посол Туркменистана в Узбекистане Язгулы Маммедов
Пресс-служба хокимията Ташкента
В Ташкенте откроется торговый дом Туркменистана
Вопрос об открытии торгового дома прорабатывают посольство республики и РФ и наманганская компания "Дилрабо СДА". Проект стоимостью два миллиона долларов реализуется в рамках соглашений, достигнутых в ходе Форума межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией, который прошел в октябре прошлого года. 

Партнером с российской стороны выступает ООО "Самарская текстильная компания".

В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому республика к 2025 году должна довести объем экспорта текстиля до семи миллиардов долларов за счет переработки всего объема производимой в республике хлопчатобумажной пряжи. Комментируя эту новость, доцент Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Игорь Абакумов отметил, что страна торговала сырьем — это оказалось невыгодно, а текстиль и готовая одежда — "совершенно другое дело", "они стоят дорого, в этом есть глубокий экономический смысл". Эксперт считает, что Россия тоже может быть заинтересована: "главное, чтобы товар был хороший".

Теги:
сотрудничество, Россия, торговый дом, Торговля, Самарская область



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