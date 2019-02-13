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© Фото: Московская сельскохозяйственная академия имени К.А. Тимирязева

Абакумов о том, как Узбекистану заинтересовать мир своими тканями

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Перед Узбекистаном поставлена благородная задача — к 2025 году довести объем экспорта текстиля до семи миллиардов долларов. Вопрос в том, насколько серьезно власти отнесутся к этому проекту, отметил доцент Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Игорь Абакумов.

"Любая переработка хлопка, которого достаточно в Узбекистане, дает дополнительный доход территории, где она ведется. Узбекистан до этого торговал сырьем, это оказалось невыгодно, — сказал Игорь Абакумов в эфире Sputnik Узбекистан. — Когда речь идет о текстиле или пошитых изделиях, это уже совершенно другое дело, потому что они стоят дорого, в этом есть глубокий экономический смысл".

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По словам эксперта, если республике удастся создать свои модельные бюро, хорошие предприятия по пошиву одежды, то они смогут скооперироваться с известными итальянскими и французскими компаниями.

"Россия тоже может быть заинтересована. Главное, чтобы товар был хороший", — отметил Абакумов.

А для этого потребуются серьезные инвестиции — в текстильные фабрики, предприятия по обработке самого хлопка. Кроме того, нужно вкладывать в семеноводство: белый хлопок хоть и востребован на рынке, но уже есть сорта розового и голубого.

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Теги:
текстильная продукция, хлопок



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