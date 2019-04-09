Структура "Газпрома" начала разведочное бурение на юге Узбекистана

На месторождении построят пятнадцать разведочных и оценочно-эксплуатационных скважин.

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. ООО "Surhan gas chemical operating company" (SGCOC), созданное консорциумом инвесторов с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, дочерней структуры Gazprom International), приступило к разведочному бурению в Сурхандарьинской области в рамках соглашения о разделе продукции (СРП), сообщает во вторник пресс-служба Министерства энергетики страны.

"На месторождении "25 лет независимости" началась реализация программы "Ранний газ". Первый этап данной программы предусматривает бурение разведочных скважин", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Epsilon Development Company Больше газа: Epsilon наращивает объемы добычи голубого топлива в Узбекистане

По данным Минэнерго, SGCOC заключила контракт с международной сервисной группой Eriell на строительство пятнадцати разведочных и оценочно-эксплуатационных скважин на месторождении.

Оператор в марте завершил полевые сейсморазведочные работы 3D на площади в 160 квадратных километров и приступил к 2D-сейсмике в объеме 400 погонных километров, уточняет министерство. Подрядчиком работ выступает BGP Inc., подразделение China National Petroleum Corporation.

В апреле 2017 года правительство подписало с консорциумом инвесторов - GPD, Altmax Holding Ltd и АК "Узнефтегаздобыча" (входит в АО "Узбекнефтегаз") СРП на инвестблоке "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой газового месторождения "25 лет независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса. В октябре 2018 года стороны определили коммерческие условия реализации проекта, а также создания единого инвестора Suhran Investments Limited для привлечения проектного финансирования.

© Sputnik / Илья Питалев В 2019 году "Узбекнефтегаз" планирует открыть новые месторождения нефти

Предполагается, что проект будет реализован в два этапа. На первом этапе в течение 2018-2022 годов планировалось провести бурение скважин, обустройство месторождения, геологоразведочные работы на инвестиционном блоке, строительство инфраструктуры и газоперерабатывающего завода мощностью 5 миллиардов кубометров. Стоимость первого этапа оценивается более чем в 2 миллиарда долларов.

На втором этапе, с 2023 по 2025 год, планируется строительство газохимического комплекса для производства полимерных продуктов в объеме до 500 тысяч тонн в год с глубокой переработкой товарного газа. Все СРП на разработку газового месторождения "25 лет независимости" со строительством газоперерабатывающего комплекса оценивается в 5,8 миллиарда долларов. Проект рассчитан на 35 лет.