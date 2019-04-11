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Отчеты об исполнении госбюджета Узбекистана начнут публиковать в интернете

CC0 / Pixabay
Экономика
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Власти страны намерены обеспечить участие республики с 2020 года в международных рейтингах "Глобальный индекс открытых данных"  и "Барометр открытых данных".

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Информация об исполнении госбюджета Узбекистана будет публиковаться на портале открытых данных, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства юстиции. Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

"<...> исполнение государственного бюджета и государственных целевых фондов, бюджет министерств и ведомств, бюджеты в разрезе регионов, а также все конкурсы и тендеры государственных органов будут публиковаться на данном портале (data.gov.uz)", — говорится в публикации.

Данные на портале публикуются на трех языках — узбекском, русском и английском. Версию сайта на английском языке планируется запустить до 1 августа этого года.

Техподдержку сайта обеспечит Национальное агентство проектного управления.

В соответствии с этим же постановлением, кабмин Узбекистана совместно с Госкомстатом до 1 июля 2019 года должен разработать проект закона, предусматривающий установление административной ответственности за нарушение порядка публикации и обновления информации на портале.

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Кроме того, ужесточат меры ответственности должностных лиц за предоставление недостоверной государственной статистической отчетности.

Руководители госорганизаций будут нести персональную ответственность за полноценность, достоверность, своевременность формирования  и обновления информации, публикуемой на портале открытых данных.

Также власти страны примут план мер по обеспечению участия республики с 2020 года в международных рейтингах "Глобальный индекс открытых данных"  и "Барометр открытых данных".

Теги:
Сайт, Узбекистан, Государственный бюджет



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