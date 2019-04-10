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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев призвал сделать статистику прозрачнее

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Новые изменения должны укрепить имидж и инвестиционную привлекательность Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по обеспечению открытости и прозрачности государственного управления, а также повышению статистического потенциала страны".

В тексте документа отмечается, что открытость информации для граждан не в полной мере отвечает международным требованиям, "в результате чего позиция страны в индексе статистического потенциала остается низкой".

Согласно постановлению, в рамках Правительственного портала Узбекистана работает портал открытых данных республики, предоставляющий физическим  и юридическим лицам доступ к информации  с возможностью ее многократного, свободного и бесплатного использования.

Госкомстат координирует госорганы, которым необходимо обновлять открытые данные и своевременно отражать новую информацию на этом портале.

Информация на портале публикуется на узбекском, русском и английском языках госорганизациями республиканского уровня, в том числе Советом министров Каракалпакстана, хокимиятами областей и города Ташкента.

Также власти страны примут план мер по обеспечению участия Узбекистана с 2020 года в международных рейтингах "Глобальный индекс открытых данных"  и "Барометр открытых данных".

Теги:
статистика, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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