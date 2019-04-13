Пособия по безработице в Узбекистане вырастут – власти назвали размеры выплат

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане будет увеличен размер пособия по безработице.

По словам министра занятости и трудовых отношений республики Шерзода Кудбиева, пособия по безработице приравняют к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), передает Kun.uz.

Сегодня МРОТ составляет 577 172 сумов. Вместо него власти введут термин "базовая расчетная величина".

© Flickr / Giorgio Montersino Всех детей Узбекистана предлагается охватить пособиями

Как заявил Кудбиев, пособие повышается до уровня минимального размера оплаты труда.

"Я вам по секрету скажу, что мы будем называть этот показатель базовой расчетной величиной. Для того, чтобы государство несло конституционную обязанность перед своим народом, мы обязаны трудоустраивать людей. Если мы не можем этого сделать, то должны платить пособие. Чтобы экономические рычаги начали работать, нам нужно увеличить пособие по безработице", – сказал Кубдиев.

Сейчас почти никто не обращается за пособием, потому что оно "не выполняет экономическую функцию", уточнил министр. Однако те, кому все-таки удастся оформить выплаты, "в основном получают в размере одной "минималки" (МРЗП – 202 730 сумов).