Карты Humo начнут выпускать с 1 мая

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Выпуск карт платежной системы Узбекистана Humo начнется с 1 мая, рассказал директор Национального межбанковского процессингового центра (НМПЦ) Шухрат Курбанов на пресс-конференции Центрального банка республики. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Первыми карты получат жители Ташкента.
К настоящему времени выпущено ограниченное количество карт Humo — чтобы проверить платежную инфраструктуру. Ими пользуются сотрудники ЦБ и около двух десятков банков Узбекистана.
Эмиссия карт для начисления зарплаты бесплатна, комиссия за торговый эквайринг ожидается до 0,2%, комиссия за интернет-эквайринг — до 1%, комиссия за переводы с карты на карту — до 0,5% внутри системы. За выдачу наличных через банкоматы планируется взимать до 1%.
Ранее сообщалось, что круглосуточные онлайн-платежи по Humo станут доступны до конца лета. Пользоваться банковскими услугами можно будет в том числе в праздничные и выходные дни.