Карты Humo начнут выпускать с 1 мая

К настоящему времени выпущено ограниченное количество карт Humo — чтобы проверить платежную инфраструктуру.

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Выпуск карт платежной системы Узбекистана Humo начнется с 1 мая, рассказал директор Национального межбанковского процессингового центра (НМПЦ) Шухрат Курбанов на пресс-конференции Центрального банка республики. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Первыми карты получат жители Ташкента.

К настоящему времени выпущено ограниченное количество карт Humo — чтобы проверить платежную инфраструктуру. Ими пользуются сотрудники ЦБ и около двух десятков банков Узбекистана.

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"Мы перевели сотрудников Центробанка на карты Humo и договорились с банками, что все они откроют энное количество карт, чтобы протестировать свою систему, — рассказал заместитель председателя ЦБ Батыр Захидов. — Порядка 20 банков выпустили такие карты, часть зарплаты своих сотрудников зачислили на карту Humo и попросили сотрудников, чтобы они протестировали новую платежную инфраструктуру".

Эмиссия карт для начисления зарплаты бесплатна, комиссия за торговый эквайринг ожидается до 0,2%, комиссия за интернет-эквайринг — до 1%, комиссия за переводы с карты на карту — до 0,5% внутри системы. За выдачу наличных через банкоматы планируется взимать до 1%.

Ранее сообщалось, что круглосуточные онлайн-платежи по Humo станут доступны до конца лета. Пользоваться банковскими услугами можно будет в том числе в праздничные и выходные дни.