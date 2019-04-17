Круглосуточные онлайн-платежи по Humo станут доступны до конца лета

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. До конца лета для клиентов системы Humo станут доступны круглосуточные онлайн-платежи, рассказал заместитель председателя Центрального банка Узбекистана Батыр Захидов на пресс-конференции ЦБ. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

При этом выпуск карт Humo, по словам директора Национального межбанковского процессингового центра (НМПЦ) Шухрат Курбанов, начнется уже с 1 мая. Первыми их получат жители Ташкента.

Humo планирует использовать каналы дистанционного банковского обслуживания, благодаря чему платежи можно будет проводить круглосуточно, в том числе в праздничные и выходные дни. Банковские услуги со временем станут доступны в отдаленных регионах республики.

"В этом направлении мы технологически практически готовы. Нам надо провести определенные тесты, после этого предстоит адаптировать систему банка и урегулировать вопросы на законодательном уровне", — сказал Захидов.

Ранее сообщалось, что представители ЦБ Узбекистана и MasterCard Europe подписали протокол, который предусматривает сотрудничество в целях развития национальной платежной системы Humo.

Название новой платежной системы — Humo — было выбрано в октябре прошлого года по итогам голосования, организованного Центробанком. Такой вариант поддержали 45,3% участников.

Создание национальной платежной системы предусмотрено постановлением президента Узбекистана "О мерах по развитию национальной платежной системы" от 19 сентября 2018 года.