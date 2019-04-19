Больше меди и рабочих мест: Алмалыкский ГМК о планах на ближайшие годы

Алмалыкский комбинат — единственный производитель меди в Узбекистане. В прошлом году доля предприятия была передана в доверительное управление компании SFI Management Group.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат намерен к 2026 году увеличить производство меди в 2,1 раза, сообщили в пресс-службе предприятия. Об этом стало известно в ходе международной научно-практической конференции, которая накануне открылась в Алмалыке.

Как рассказал представитель наблюдательного совета компании SFI Management Group Кабул Шодиев, для повышения эффективности работы предприятия были привлечены ведущие зарубежные и национальные ученые и эксперты, разработана программа модернизации и реконструкции основных структурных подразделений комбината до 2022 года.

"Чтобы обеспечить устойчивое развитие производственных мощностей, расширить сырьевую базу и привлечь передовые технологии, правительством страны было принято решение о вовлечении в разработку месторождения "Ёшлик 1", которое до этого рассматривалось как резервное", — отметил председатель правления комбината Абдулла Хурсанов.

Предварительная стоимость этого инвестиционного проекта — более 1,7 миллиарда долларов. По словам Хурсанова, его реализация уже началась. В настоящее время ведутся вскрышные горные работы, строительно-монтажные с параллельной разработкой проектно-сметной документации. Новый проект позволит дополнительно создать шесть тысяч новых рабочих мест.

© Sputnik / Виталий Аньков Алмалыкский комбинат начал поставлять продукцию в Афганистан

Кроме того, в среднесрочной перспективе предусмотрена реализация и других проектов, направленных на расширение сырьевой базы и модернизацию производства. В том числе — строительство подземных рудников "Самарчук" и "Междуречье" на базе запасов Ангренского рудного поля.

"Также ускоренными темпами осуществляются работы по программе реконструкции и стабилизации основных производственных мощностей комбината — на медеплавильном и цинковом заводах, а также медной обогатительной фабрике. Своевременная реализация инвестиционных проектов позволит увеличить производственные мощности комбината почти в два раза, технологическое обновление основных производств внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие нашей страны", — подчеркнул он.

© Sputnik / Н. Бобров На развитие Алмалыкского комбината привлекут более 180 миллионов долларов

Месторождение "Ёшлик 1" расположено на северном склоне Кураминского хребта, в километре от Алмалыка, и находится в непосредственной близости от месторождения "Кальмакыр".

Алмалыкский ГМК — уникальный горнодобывающий комплекс, одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на добыче и переработке горных пород как в республике, но и во всей Центральной Азии.

Сегодня предприятие находится на новом этапе своего развития. В августе 2018 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров государственная доля АГМК была передана в доверительное управление компании SFI Management Group.

Алмалыкский комбинат начал поставлять продукцию в Афганистан >>>