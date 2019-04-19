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Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан

Стало известно, на какую сумму подписали соглашения Узбекистан и Южная Корея

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Тема:
Визит президента Республики Корея в Узбекистан (9)
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Между правительствами и министерствами подписаны документы, касающиеся поощрения и взаимной защиты инвестиций, исследования космоса в мирных целях, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Во время визита в Узбекистан президента Республики Корея Мун Чжэ Ина представители двух стран подписали ряд документов.

Мун Чжэ Ин посещает Узбекистан с государственным визитом 18-21 апреля.

Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан
Пресс-служба президента Узбекистана
Переход на новый уровень: о чем говорили Мирзиёев и Мун Чжэ Ин
Главы государств подписали Совместную декларацию об особом стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Республикой Корея.

Между правительствами и министерствами подписаны документы касательно поощрения и взаимной защиты инвестиций, исследования космоса в мирных целях, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, создания Узбекско-корейского центра сотрудничества в сфере здравоохранения и другие.

Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Государственный визит Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Узбекистан

Всего в рамках визита подписаны соглашения по реализации программ и проектов в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму более 12 миллиардов долларов.

"Наши переговоры продемонстрировали, что сотрудничество Узбекистана и Южной Кореи в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах полностью соответствует долгосрочным интересам наших народов, а также показали близость позиций по региональным и международным проблемам, вопросам обеспечения безопасности и стабильности. Подписанная сегодня Совместная декларация об особом стратегическом партнерстве свидетельствует о выходе отношений между нашими странами на совершенно новый уровень", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Ян Ёнхо
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Мун Чжэ Ин добавил, что двусторонние отношения Южной Кореи и Узбекистана получили статус особого стратегического партнерства. 
Ранее глава Республики Корея сообщил, что в прошлом году объем двусторонней торговли достиг максимального за всю историю межгосударственных взаимоотношений стран показателя в 2,1 миллиарда долларов. Примером развития взаимовыгодного практического сотрудничества Мун Чжэ Ин назвал проект строительства Устюртского газохимического комплекса на базе Сургильского газового месторождения.
Тема:
Визит президента Республики Корея в Узбекистан (9)



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