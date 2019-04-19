Стало известно, на какую сумму подписали соглашения Узбекистан и Южная Корея

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Во время визита в Узбекистан президента Республики Корея Мун Чжэ Ина представители двух стран подписали ряд документов.
Мун Чжэ Ин посещает Узбекистан с государственным визитом 18-21 апреля.
Между правительствами и министерствами подписаны документы касательно поощрения и взаимной защиты инвестиций, исследования космоса в мирных целях, сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, создания Узбекско-корейского центра сотрудничества в сфере здравоохранения и другие.
Всего в рамках визита подписаны соглашения по реализации программ и проектов в сфере торгово-экономического, инвестиционного и финансово-технического сотрудничества на общую сумму более 12 миллиардов долларов.
"Наши переговоры продемонстрировали, что сотрудничество Узбекистана и Южной Кореи в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах полностью соответствует долгосрочным интересам наших народов, а также показали близость позиций по региональным и международным проблемам, вопросам обеспечения безопасности и стабильности. Подписанная сегодня Совместная декларация об особом стратегическом партнерстве свидетельствует о выходе отношений между нашими странами на совершенно новый уровень", - заявил Шавкат Мирзиёев.