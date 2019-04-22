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Госкомстат: доходы узбекистанцев растут, быстрее всего – в Ташкенте

Sputnik
Экономика
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По данным комитета, основные доходы узбекистанцев приходятся на трудовую деятельность — 66% и трансферты — 26,1%.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Совокупный доход населения Узбекистана в первом квартале вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 64,9 триллиона сумов, сообщили в Государственном комитете по статистике.

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© Sputnik / Максим Богодвид
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Совокупный доход на душу населения составил 1,948 млн сумов, реальный совокупный доход — 1,719 млн сумов.

При этом самый высокий среднедушевой совокупный доход отмечен в Ташкенте — 4,7 миллиона сумов, Навоийской — 2,9 миллиона сумов, Бухарской — 2,2 миллиона сумов и Ташкентской области — 2,1 миллиона сумов. Самый низкий — в Наманганской и Ферганской областях — 1,4 миллиона сумов и Сурхандарьинской — 1,5 миллиона сумов.

По данным комитета, основные доходы населения приходятся на трудовую деятельность — 66% и трансферты — 26,1%. На доходы от собственности приходится 5,3%, а на доходы от собственного производства услуг для собственного потребления — 2,6%.

Жители Узбекистана
© Flickr / stefan_fotos
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В структуре доходов от трансфертов социальные (пенсии, пособия, стипендии и другие) составили 47,3%, прочие (переводы денег из других стран и другие) — 52,7%.

Изменения размера пенсий, пособий и стипендий способствовали росту совокупного дохода населения на 3,5%. Доля денежных переводов из-за границы в совокупном доходе населения составила 13,7%.

Напомним, что за период с января по март 2019 года товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 4,3%.

Теги:
население, Узбекистан, доход, статистика, Государственный комитет по статистике



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